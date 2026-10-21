A Bergamo accendere i termosifoni costa 1.122 euro: rincari fino al 28%

Bergamo. Dal 22 ottobre anche in città si possono accendere i termosifoni, ma il riscaldamento rischia di pesare più del solito sul bilancio delle famiglie. Secondo le stime di Facile.it, la spesa media per riscaldare casa potrebbe raggiungere i 1.122 euro, con un aumento fino al 28% rispetto allo scorso anno a parità di consumi.

La cifra, calcolata sulla base delle attuali tariffe del mercato libero a prezzo bloccato, si riferisce al gas utilizzato per il riscaldamento domestico nell’arco dell’intera stagione, da ottobre ad aprile. Non si tratta quindi di una spesa mensile, ma del costo complessivo stimato per i mesi di accensione degli impianti.

Per contenere i costi, il comparatore online ha stilato un vademecum con sette consigli per ridurre i consumi di gas ed evitare gli sprechi. Il primo passo è controllare la propria offerta del gas e confrontarla con quelle disponibili sul mercato. Secondo Facile.it, scegliere la tariffa più conveniente rispetto a quella meno vantaggiosa può consentire di risparmiare fino al 27%. Anche la temperatura impostata in casa fa la differenza. Abbassare il riscaldamento di un solo grado può tradursi, secondo le stime, in un risparmio in bolletta vicino ai 95 euro. Ridurre di un’ora al giorno il tempo di accensione dei termosifoni permetterebbe invece di risparmiare circa 32 euro all’anno.

Un aiuto può arrivare anche dalle valvole termostatiche, che consentono di regolare il calore nei singoli ambienti ed evitare di riscaldare inutilmente le stanze meno utilizzate. Sono utili sia negli impianti centralizzati sia in quelli autonomi. Attenzione, invece, alle stufette elettriche. Se utilizzate per riscaldare una stanza senza accendere l’intero impianto, possono ridurre il consumo di gas, ma il risparmio rischia di essere annullato da una maggiore spesa per l’elettricità. In base alla potenza e alle ore di utilizzo, il costo può arrivare fino a due euro al giorno.

Per contenere i consumi è importante anche mantenere la caldaia efficiente, effettuando i controlli previsti e la manutenzione periodica. Un impianto poco efficiente può infatti aumentare i costi, oltre a rappresentare un potenziale rischio per la sicurezza. Ci sono poi alcuni accorgimenti quotidiani che non richiedono spese. È consigliabile arieggiare gli ambienti per il tempo necessario, evitando di lasciare le finestre aperte a lungo quando il riscaldamento è acceso. Abbassare tapparelle e persiane durante la sera aiuta a limitare la dispersione di calore. È inoltre opportuno non coprire i radiatori con tende pesanti, mobili o panni: ostacolare la circolazione dell’aria può ridurre l’efficienza del riscaldamento e, secondo Facile.it, far aumentare la bolletta anche del 5%.