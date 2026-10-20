Scontri al corteo studentesco: resta in carcere il 35enne con la spranga, 19enne ai domiciliari

Bergamo. Il gip Riccardo Moreschi ha convalidato gli arresti per i disordini scoppiati durante il corteo studentesco di sabato 17 ottobre nel centro cittadino. Resta in carcere il 35enne pakistano Ali Adnan , pluripregiudicato e senzatetto, che in Porta Nuova aveva minacciato il commissario capo della Questura Marta Casati con una spranga in ferro da oltre due metri. La sua versione (ha dichiarato di aver sottratto l’asta ai manifestanti per consegnarla alla polizia) è stata ritenuta inattendibile dal giudice.

Ottiene invece i domiciliari a Filago il 19enne G.M.F., di origini senegalesi, finito in cella per essersi rifiutato di togliere il passamontagna e per aver opposto resistenza gli agenti (due poliziotti hanno riportato 7 giorni di prognosi) spintonandoli e incitando la folla a lanciare oggetti: bottiglie, vetro e sassi contro di loro. Incensurato, il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere: nei suoi confronti la misura cautelare è stata affievolita data la giovanissima età.