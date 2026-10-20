Psicosi e fake news in chat dopo i disordini: l’allarme stupri corre in rete, ma nessun riscontro

“Hanno creato un gruppo per violentare tutte quante. Cercate di non girare da sole ma accompagnate da qualcuno”. Quella che ha tutta l’aria di essere l’ennesima catena di disinformazione, alimentando la paura di stupri e aggressioni, ha viaggiato sui social fino a raggiungere la provincia di Bergamo e mettere in allerta le forze dell’ordine.

Da lunedì 19 ottobre, dopo i disordini di questi giorni , nelle chat scolastiche e sulle piattaforme online continuano a rincorrersi messaggi allarmistici che preannunciano imminenti violenze sulle studentesse esortando tutti a non uscire di casa. Tuttavia, gli accertamenti avviati dalla Questura non hanno trovato, al momento, alcuna conferma della minaccia.

Contenuti del tutto analoghi si sono diffusi a macchia d’olio in Lombardia e in diverse zone del Settentrione. Negli screenshot rimbalzati tra i telefoni dei ragazzi si incrociano richiami a Bergamo, Cremona e Pavia, con dettagli che cambiano continuamente da una versione all’altra, a partire dal numero dei ipotetici aggressori. Nel frattempo, l’effetto psicosi si è fatto sentire: diversi genitori, intimoriti, hanno preferito davvero non mandare i propri figli a scuola. Sebbene la prudenza sia consigliabile a prescindere, in ogni contesto, il clima generato da questi messaggi appare del tutto privo di fondamento.