Provincia di Bergamo, il 29 novembre si rinnova il Consiglio: si vota in quattro sedi

Trattandosi di un’elezione di secondo livello, non saranno chiamati alle urne direttamente i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni della provincia

Bergamo. È fissata per domenica 29 novembre 2026 la giornata elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale di Bergamo. Con il decreto numero 293 del 20 ottobre, il presidente della Provincia ha convocato i comizi elettorali e disposto la costituzione dell’Ufficio elettorale, in conformità a quanto previsto dalla legge 56/2014.

I seggi saranno aperti dalle 8 alle 22 in quattro sedi: la Cittadella dello Sport, in via Monte Gleno 2 a Bergamo; la Fiera di Treviglio, in via Roggia Moschetta 11; la sala consiliare del Comune di Zogno, in piazza Italia 8; e la sala assemblee della Comunità Montana Valle Seriana, in via Dante Alighieri 1 a Clusone. La sede di voto assegnata a ciascun Comune è indicata nel documento allegato al decreto.

Trattandosi di un’elezione di secondo livello, non saranno chiamati alle urne direttamente i cittadini, ma i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei Comuni della provincia. Il voto sarà ponderato in base alla fascia demografica del Comune di appartenenza.

Il Consiglio provinciale è composto da 16 consiglieri, oltre al presidente della Provincia. Possono candidarsi alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.