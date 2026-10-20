Oltre la congiuntura: filiera, alleanze e capitale umano, la sfida della Cdo

Alberto Capitanio, presidente della Cdo Bergamo

Bergamo. Compagnia delle Opere Bergamo conta oggi 1.681 soci. Tra questi, 1.584 sono imprese iscritte in Camera di Commercio: occupano oltre 40.000 persone e generano un fatturato complessivo di circa 8,1 miliardi di euro. Negli ultimi due anni le imprese associate sono cresciute del 2,2%, i dipendenti del 9% e il fatturato del 2,5%.

Nel 2025 hanno aderito 141 nuovi soci e il tasso di rinnovo si attesta al 91,9%.

L’industria è il settore più rappresentato: 621 imprese, il 39% del totale, con 15.146 dipendenti e 3,6 miliardi di fatturato. Il profilo dimensionale è strutturato: quasi sei imprese associate su dieci (59,5%) hanno un fatturato tra 1 e 50 milioni di euro, mentre in provincia l’80,6% delle imprese resta sotto i 500.000 euro.

Un terzo delle associate (34%) si colloca nella fascia di rischio minimo, il doppio della media provinciale (17%).

È proprio su questa fascia di imprese, medie e piccole realtà strutturate, che si gioca il salto di qualità indicato dallo studio del Servizio Studi di Intesa Sanpaolo: più export, più tecnologia, governance più aperta ai giovani e capacità di fare rete. Per questo CDO Bergamo ha scelto di portare i risultati della ricerca al centro del confronto con il territorio.

La ricerca di Intesa Sanpaolo e la proposta di Cdo Bergamo

La ricerca del Servizio Studi di Intesa Sanpaolo, presentata in occasione dell’Assemblea dei Soci di Compagnia delle Opere di Bergamo, traccia un quadro lucido e senza sconti: lo shock geopolitico ed energetico in corso, unito alla frenata dell’export bergamasco nel primo semestre del 2026, ci mette di fronte a una realtà inequivocabile.

Il tradizionale modello di difesa basato sul contenimento dei costi interni non basta più a garantire la tenuta del nostro sistema produttivo. Meccanica, chimica e gomma-plastica, che pesano di più nelle nostre esportazioni, e mercati storici come Germania, Francia e Stati Uniti sono esposti a un contesto più difficile, che impone alle imprese bergamasche un vero salto di qualità strategico.

In questo scenario, la tentazione più insidiosa sarebbe quella di alimentare steccati o nostalgie dimensionali. Il dibattito recente attorno alla rappresentanza del mondo artigiano rispetto a quello industriale rischia di essere fuorviante se non guarda alla realtà dei fatti.

Lo studio ci dice che la manifattura bergamasca si approvvigiona a una distanza media di soli 94 chilometri e che il 58% dei fornitori è legato all’azienda da un rapporto strategico e di lungo periodo.

Significa una cosa molto semplice: a Bergamo grande impresa, media manifattura e laboratorio artigiano non sono mondi contrapposti, ma anelli strettamente interdipendenti della medesima catena del valore. Se rallenta il capofiliera meccatronico soffre l’officina fornitrice; se l’officina artigiana perde competitività o rischia la continuità per mancanza di ricambio, si inceppa l’intera capacità innovativa del distretto.

Il recente e prestigioso riconoscimento della Zona di Innovazione e Sviluppo (ZIS) della Meccatronica a Bergamo rappresenta in questo senso un’opportunità straordinaria che dobbiamo saper valorizzare insieme.

La ZIS non deve essere vissuta come una riserva destinata a pochi grandi gruppi, ma come una grande piattaforma di territorio capace di trascinare l’intero indotto, facilitando la diffusione delle tecnologie abilitanti, della brevettazione e delle competenze avanzate lungo tutta la filiera locale.

I dati della ricerca confermano tuttavia un elemento cruciale con cui dobbiamo fare i conti: la dimensione d’impresa conta.

A livello nazionale, la quota di imprese che esporta in Nord America passa dal 28% tra le più piccole (0-9 addetti) al 66% tra quelle con almeno 500 addetti; l’uso dell’intelligenza artificiale è al 16,4% nel totale delle imprese, ma al 53,1% tra quelle con più di 250 addetti.

Anche le intenzioni di investimento per il 2026 indicano la direzione: i saldi più alti riguardano intelligenza artificiale, autoproduzione di energia e cybersecurity.

Ma crescere in scala non significa che ogni piccolo imprenditore debba fare tutto da solo, snaturando la propria identità. La strada moderna ed efficace è quella della crescita per aggregazione: reti di imprese, consorzi operativi di filiera, poli integrati e operazioni societarie.

Il confronto offerto dallo studio è eloquente: tra le imprese con meno di dieci addetti dell’industria e dei servizi, quelle che appartengono a un gruppo mostrano un valore aggiunto per addetto di quasi 117 mila euro, contro circa 37 mila delle imprese indipendenti. Non è la prova che l’aggregazione produca da sola questo risultato, e si tratta di una piccola minoranza di imprese, ma è un segnale forte: far parte di un sistema organizzato si associa a una maggiore capacità di generare valore. Favorire percorsi di alleanza e consolidamento deve diventare una delle nostre priorità operative.

Accanto alla dimensione, il secondo pilastro irrinunciabile è il capitale umano, inteso sia nella sua dimensione operativa sia ai vertici aziendali. Da un lato viviamo ogni giorno la fatica del reperimento e della fidelizzazione delle persone: a Bergamo quasi una assunzione su due è giudicata di difficile reperimento (49,7% a luglio 2026, contro il 26% del 2017), e solo una minoranza di imprese ha programmi strutturati di formazione continua o di collaborazione con università e ITS.

È una sfida che si vince rendendo i nostri luoghi di lavoro attrattivi, formativi e partecipativi. Dall’altro, i dati ci richiamano al tema della governance: a Bergamo il 10,4% delle aziende ha ancora un consiglio di amministrazione formato esclusivamente da persone con più di 65 anni, mentre il 23% ha almeno un under 40 alla guida.

Nel manifatturiero analizzato dallo studio, le imprese con almeno un under 40 nel board hanno registrato tra il 2019 e il 2024 una crescita mediana del fatturato del 27,4%, contro il 13,4% di quelle con board interamente over 65.

Non è l’età in sé a spiegare la differenza, ma è un segnale chiaro dell’importanza di preparare per tempo il ricambio. Anche l’ingresso di manager esterni, con la proprietà che resta in famiglia, è la formula che i gestori della banca giudicano più spesso migliorativa (30,3% dei casi, contro il 14,6% che segnala criticità). Aprire le porte ai giovani e a competenze manageriali qualificate non significa sminuire la storia della famiglia fondatrice, ma darle solidità e futuro.

In questo quadro si collocano due iniziative su cui Cdo Bergamo sta investendo in modo particolare. La prima è la formazione continua, che rappresenta oggi il principale ambito di impegno operativo dell’associazione. Per rispondere alla crescente necessità delle imprese di sviluppare e aggiornare le competenze delle proprie persone, Cdo Bergamo si è recentemente dotata di una nuova sede attrezzata con aule didattiche e un accogliente spazio multifunzionale, con l’obiettivo di passare dalle 6.970 ore di formazione e 6.990 partecipanti del 2026 alle 8.400 ore e 9.380 partecipanti previsti per il 2027.

La seconda iniziativa riguarda il rafforzamento delle relazioni tra imprenditori attraverso i LAB – Laboratori d’Impresa, avviati a Bergamo nel 2025: quattro gruppi che coinvolgono complessivamente circa 70 imprenditori e responsabili di organizzazioni non profit in un percorso continuativo di confronto e condivisione delle esperienze.

Particolarmente significativa è la partecipazione di una ventina di giovani, segno della volontà di favorire il dialogo tra generazioni e la crescita di nuove responsabilità. Due esperienze diverse ma complementari, accomunate dalla convinzione che la competitività delle imprese e la vitalità del territorio si costruiscano investendo nelle persone, nelle competenze e nella qualità delle relazioni.

Come Compagnia delle Opere Bergamo sentiamo il dovere di lanciare un messaggio costruttivo e aggregante a tutto il territorio.

Non servono divisioni di categoria, serve un grande patto di cooperazione tra associazioni, istituzioni, università, centri di formazione e mondo del credito.