Nei campi di Stezzano la storia dell’agricoltura: protagonisti i trattori d’epoca

Stezzano . I trattori che hanno fatto la storia dell’agricoltura sono tornati in campo per una giornata dedicata alla memoria contadina e all’evoluzione del lavoro nelle campagne. A Stezzano si è svolta la rievocazione storica dei trattori d’epoca, organizzata da Confagricoltura Bergamo in collaborazione con il Gruppo Aratori del Morla.

L’iniziativa ha richiamato numerosi appassionati, famiglie e curiosi, che hanno avuto l’occasione di osservare da vicino i mezzi agricoli e riscoprire una parte importante della storia del territorio. Una decina i trattori d’epoca presenti alla manifestazione, testimonianze concrete dell’ingegno e del lavoro di generazioni di agricoltori. Macchine che raccontano un passato in cui la meccanizzazione ha progressivamente trasformato le attività nei campi, cambiando il modo di lavorare e contribuendo all’evoluzione dell’intero settore agricolo. Mezzi che, ancora oggi, conservano un valore storico e culturale, oltre a suscitare la curiosità di chi ha vissuto direttamente quei cambiamenti e delle nuove generazioni.