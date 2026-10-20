Lega, in Bergamasca la quiete prima della tempesta. Ma spuntano striscioni per Garavaglia: “Basta cerchi magici”

Lo striscione appeso a Gazzaniga

Gazzaniga. Sta appeso al guardrail di un sovrappasso della Statale 671, a Gazzaniga in Val Seriana, un telo bianco scritto a mano con un pennarello verde: “Basta cerchi magici, Garavaglia segretario”. Nessuna firma, nessuna sigla. Messaggi sono comparsi anche a Chiuduno e Alzano Lombardo. Di chi sia opera, in casa Lega, si può immaginare. Ma gli esponenti che nei mesi scorsi non hanno risparmiato critiche alla linea di Matteo Salvini ora predicano calma. Il congresso del 24 e 25 ottobre si avvicina e la sfida, con la candidatura a sorpresa di Massimo Garavaglia, è stata lanciata. In Bergamasca, per ora, è la quiete prima della tempesta.

Dal segretario provinciale Fabrizio Sala, silenzio. Più esplicito il consigliere regionale Anelli. “Non penso che ci siano commenti particolari se non una grande insoddisfazione da parte della base, quantomeno bergamasca – ricorda -. E avverte: se Garavaglia non riesce a raccogliere le firme, il congresso rischia di essere “squallido e inutile”. Diversamente, si potrebbe rivelare “pimpante e interessante”. Prudente la deputata Rebecca Frassini, da sempre vicina al segretario: “Non commento striscioni non firmati. Le sedi di confronto sono le sezioni, le assemblee e il congresso”.

A dare una copertura politica alla sfida è il capogruppo Massimiliano Romeo, uomo simbolo dell’opposizione a Salvini, ospite di Start su Sky Tg24: “Sostengo la candidatura di Garavaglia anche perché credo sia importante che in un Congresso ci sia una pluralità di tesi su cui confrontarsi”. Con due candidati, ha aggiunto, “il voto segreto è assolutamente scontato”.

Garavaglia, milanese classe ‘68, è un senatore di lungo corso del Carroccio, ex ministro del Turismo nel governo Draghi, presidente della commissione Finanze e Tesoro del Senato, da sempre vicino ad Attilio Fontana e Giancarlo Giorgetti. Originario di Cuggiono, laureato in Economia alla Bocconi, ha iniziato come sindaco di Marcallo con Casone nel 1999. Alla Camera dal 2006, poi al Senato, è stato assessore al Bilancio in Lombardia con Roberto Maroni e viceministro al Mef nel governo Conte I.