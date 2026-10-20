La Serie A al fianco della Bergamo Football Cup: riparte la sfida tra le scuole che vale un pass per le finali nazionali
Nella scorsa edizione l’Italian Football Cup ha coinvolto oltre 4.500 studenti in quindici città, nell’ambito di un progetto sostenuto da un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito
La Serie A arriva a Bergamo insieme alla Bergamo Football Cup. È stata annunciata la collaborazione ufficiale tra Italian Football Cup e Serie A: un accordo di rilievo nazionale che porta il massimo campionato italiano al fianco del calcio scolastico e apre un nuovo capitolo anche per il torneo bergamasco.
Dopo il vero e proprio successo della scorsa edizione, la Bergamo Football Cup, guidata dagli organizzatori Lorenzo Ravasio ed Edoardo Di salvio, si prepara a tornare con una collaborazione che ne rafforza il prestigio e le prospettive di crescita. Il loro impegno ha permesso di costruire un appuntamento capace di coinvolgere le scuole, appassionare gli studenti e unire competizione sportiva e partecipazione.
Entrata a far parte di Italian Football Cup dallo scorso anno, la manifestazione bergamasca ha contribuito alla crescita di un movimento sempre più presente sul territorio nazionale. Italian Football Cup è il primo e più grande circuito di tornei di calcio a undici tra le scuole superiori in Italia: nella scorsa edizione ha coinvolto oltre 4.500 atleti in quindici città, nell’ambito di un progetto sostenuto da un protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La scelta della Serie A di affiancare Italian Football Cup rappresenta una conferma del valore del percorso costruito dalla lega nazionale e dell’ottimo lavoro svolto dagli organizzatori di tutti i tornei nella passata stagione. Un riconoscimento che riguarda anche Bergamo e l’impegno di Ravasio ed Di salvio nel far crescere una manifestazione che mette gli studenti al centro, dentro e fuori dal campo.
Anche nella nuova edizione, la competizione bergamasca sarà parte di una sfida più ampia: la squadra vincitrice della Bergamo Football Cup accederà alle finali nazionali di Italian Football Cup, dove rappresenterà la città confrontandosi con le vincitrici degli altri tornei italiani.
La Bergamo Football Cup si prepara così a una nuova stagione, forte del successo dello scorso anno e di una rete nazionale che continua a crescere. Nelle prossime settimane saranno presentate le novità, le modalità di partecipazione e i dettagli della manifestazione.