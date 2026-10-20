La regista Francesca Archibugi al Conca Verde per presentare il documentario su Carla Lonzi

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Bergamo. Un appuntamento speciale al cinema Conca Verde con Francesca Archibugi, che martedì 27 ottobre incontrerà il pubblico in sala al termine della proiezione di “Carla Lonzi – Dentro e fuori dal mondo”, documentario di 85 minuti dedicato alla vita e al pensiero di una delle intellettuali più significative del femminismo italiano del Novecento. L’evento è in programma alle 21. Il film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia nell’ambito delle Giornate degli Autori, sarà proiettato anche mercoledì 28 ottobre alle 18.30. Le prevendite sono disponibili sul sito sas.bg.it.

Critica d’arte, filosofa e scrittrice, Carla Lonzi è stata una delle principali teoriche del femminismo italiano degli anni Settanta. Il documentario ripercorre la sua vita e il suo percorso intellettuale, soffermandosi sulla radicalità del suo pensiero e sulla volontà di mettere in discussione i modelli patriarcali e le convenzioni sociali del suo tempo.

Insieme a Carla Accardi ed Elvira Banotti, Lonzi fondò Rivolta Femminile, contribuendo alla stesura del Manifesto del movimento. Tra i suoi scritti più noti c’è “Sputiamo su Hegel”, testo nel quale contestò l’idea di una parità costruita sull’assimilazione delle donne al modello maschile, rivendicando invece la specificità dell’esperienza femminile.