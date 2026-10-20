Gli archivi non custodiscono soltanto il passato: ImpresaCultura 2026 racconta la memoria che costruisce il futuro

Bergamo. Ci sono luoghi in cui il tempo non si ferma, ma continua a generare conoscenza. Sono gli archivi, custodi di documenti, immagini e testimonianze che attraversano le generazioni e restituiscono a una comunità la consapevolezza delle proprie radici. È da questa idea che nasce ImpresaCultura 2026 – Gli Archivi della Cultura, la quinta edizione del progetto audiovisivo che racconta il patrimonio bergamasco attraverso il linguaggio del cinema, mettendo in relazione cultura, impresa e territorio. Presentata martedì 20 ottobre al Milan Bergamo Airport, l’iniziativa rinnova un percorso cominciato nel 2020, in un momento in cui la pandemia aveva profondamente modificato il rapporto tra persone, cultura e luoghi. Da allora, ImpresaCultura ha continuato a crescere, costruendo una narrazione della provincia bergamasca attraverso le sue competenze, le imprese, le espressioni artistiche e le comunità che ne custodiscono la memoria.

Il progetto nasce dalla sinergia tra PEO Comunicazione Culturale e d’Impresa e Associazione Culturale Art Maiora, con l’obiettivo di rendere visibile un patrimonio spesso poco conosciuto e avvicinarlo a un pubblico più ampio. «Presentare la quinta edizione di ImpresaCultura ci emoziona profondamente, perché ogni anno questo progetto ci permette di entrare in luoghi diversi e, soprattutto, di incontrare le comunità che li rendono vivi», ha spiegato Claudia Sartirani, dell’Associazione Culturale Art Maiora e responsabile del progetto. “Un archivio, prima ancora che una raccolta di documenti, è fatto di persone: di chi ordina, conserva, studia, interpreta e rende un patrimonio accessibile a tutti. È proprio in questa capacità di rimettere continuamente in circolo conoscenza che la cultura trova la propria energia e si rigenera”.

Dieci archivi, dieci modi di raccontare Bergamo

Sono dieci le realtà protagoniste di questa edizione: l’Archivio della Diocesi di Bergamo, l’Archivio Fotografico Sestini, la Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti, la Biblioteca Musicale Victor de Sabata e Aldo Ceccato, la Biblioteca Teatrale Eurasiana del Teatro Tascabile di Bergamo, Fondazione Dalmine, Fondazione Legler per la Storia Economica e Sociale di Bergamo, Fondazione Papa Giovanni XXIII, ISREC – Istituto bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea e l’Archivio Storico Same.

Dieci luoghi differenti, accomunati dalla capacità di conservare e trasmettere conoscenza. Le carte delle imprese raccontano l’evoluzione industriale, le fotografie documentano le trasformazioni della città, le partiture testimoniano la storia musicale, mentre gli archivi religiosi, teatrali e civili restituiscono esperienze artistiche, spirituali e sociali. Insieme compongono un mosaico della storia bergamasca, mostrando come la memoria di un territorio nasca da fonti e prospettive diverse.

Sergio Gandi, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Bergamo, ha sottolineato come il progetto offra una panoramica ampia del patrimonio storico e culturale della città e del territorio: “Valorizzare gli archivi significa dare valore a documenti, date e testimonianze che costruiscono la storia comune”. Le storie custodite in questi luoghi, ha ricordato, riguardano tutti noi.

La cultura condivisa come investimento sul futuro

Il tema degli archivi richiama anche il ruolo della cultura nella società contemporanea. In un tempo segnato dalla velocità dell’informazione e da conflitti che rischiano di cancellare testimonianze e memorie, conservare e rendere accessibile il passato significa offrire strumenti per comprendere il presente. Marco Gaverini, consigliere della Provincia di Bergamo, ha richiamato il valore di una cultura condivisa, capace di concedersi il tempo della ricerca, dell’ascolto e della riflessione: il tempo proprio degli archivi. Trasmettere questa memoria alle nuove generazioni significa costruire un ponte verso il futuro, trasformando la storia in racconto e il patrimonio in esperienza.In questa prospettiva, ImpresaCultura mette in dialogo cultura e impresa, favorendo la partecipazione e rafforzando il legame tra le organizzazioni e i territori in cui operano.

Il passato prende forma attraverso il cinema

A tradurre questo patrimonio in immagini sono dieci nuovi audiovisivi, pensati come racconti autonomi e, insieme, come parti di una narrazione comune. Il linguaggio cinematografico permette di entrare negli archivi, avvicinarsi ai documenti e ascoltare chi li studia e li custodisce, rendendo accessibili storie spesso lontane dallo sguardo quotidiano. Per la regista Teresa Sala, raccontare patrimoni così ricchi e stratificati in pochi minuti è stata una sfida narrativa importante. “La forza di questa edizione sta anche nella varietà degli archivi coinvolti, tutti profondamente legati alla comunità bergamasca”, ha spiegato, sottolineando come il passato possa generare futuro attraverso nuove interpretazioni e percorsi ancora da esplorare. Il valore di un archivio, infatti, non risiede soltanto nel singolo documento, ma nell’insieme delle testimonianze che continuano a offrire occasioni di ricerca e confronto.

Sacbo, una storia d’impresa che accompagna il territorio

Durante la conferenza stampa è stato presentato in anteprima anche un audiovisivo realizzato in collaborazione con Sacbo e dedicato alla storia del Milan Bergamo Airport. Attraverso immagini e materiali d’archivio, il film ripercorre oltre cinquant’anni di evoluzione dello scalo: dalla nascita della società ai primi voli di linea, dalla crescita dei passeggeri alle trasformazioni di pista e terminal, fino al traguardo dei dieci milioni di passeggeri raggiunto nel 2015 e agli interventi più recenti. Giovanni Sanga, presidente di Sacbo Spa, ha evidenziato il legame tra la storia dell’aeroporto e quella del territorio. Oggi lo scalo è parte della vita quotidiana, collegando persone e comunità per motivi di lavoro, studio, turismo e cura. Raccontarne la memoria significa comprendere le trasformazioni che lo hanno reso un’infrastruttura strategica e il ruolo che continua a svolgere nello sviluppo bergamasco.

Imprese e comunità unite dalla memoria

Fondamentale il sostegno dei partner Bper Banca, Planetel Spa, Prometti Srl e Sacbo Spa, che contribuiscono a rendere accessibile questo patrimonio culturale. Bruno Cattivelli, responsabile territoriale Retail Bergamo di BPER Banca, ha confermato il sostegno della banca al progetto, sottolineando il valore degli archivi anche per conoscere le imprese, comprenderne l’evoluzione e approfondire il rapporto con il territorio. Luoghi che non appartengono soltanto al passato, ma favoriscono la trasmissione delle esperienze e il dialogo tra generazioni. Il progetto prosegue inoltre con la crescita dell’Iconoteca Culturale, l’archivio audiovisivo costruito nelle diverse edizioni, e con la collaborazione di Visit Bergamo, che punta a stimolare la scoperta diretta dei luoghi della memoria.

Appuntamento il 3 novembre a Fondazione Dalmine