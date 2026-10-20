Gentiloni: “Contro la guerra serve una diplomazia europea che parli con una sola autorevole voce”

Nando Pagnoncelli e Paolo Gentiloni

Si è svolto domenica 18 ottobre, presso lo Spazio Gres Art 671 sotto l’egida organizzativa della Fiera dei Librai, l’incontro intervista tra Nando Pagnoncelli e Paolo Gentiloni, autore per i tipi Rizzoli del volume “Diventare una potenza – Istruzioni per una rivoluzione Europea”. Non vi è dubbio, secondo Gentiloni che l’Europa e le sue istituzioni siano oggi sotto duplice assedio: un assedio geopolitico, stretta nella morsa della terza guerra mondiale a pezzi che accade anche ai suoi molto prossimi confini, ed un assedio tecnologico, dovuto al ritardo nello sviluppo di un sistema di IA che sia stato elaborato entro i suoi confini.

Eppure, soggiunge Pagnoncelli, per Eurobarometro tre su quattro dei cittadini intervistati a campione in area UE si definisce non solo cittadino del proprio stato ma anche cittadino europeo.

Ma qual è l’essenza dell’identità europea?

Non certo la geografia, che vede l’Europa come propaggine di un più ampio continente, che prosegue verso l’Asia.

Non certo la lingua se è vero come è vero che, come diceva Eco la lingua europea è….la traduzione dagli idiomi degli stati che la compongono.

Ma non può essere messo in dubbio che l’identità europea si sia formata in millenni di storia e di cultura comune, snodatasi sulla linea del tempo dalla Grecia antica sino al cristianesimo e poi al Secolo dei Lumi.

Tale identità si è poi rafforzata con il singolarissimo, ed ancora pochissimo diffuso a livello mondiale, modello di Welfare State, nonchè per i frutti fecondi di ottant’anni ininterrotti di Pace tra gli Stati nazione che la compongono.

E tuttavia ora i nazionalisti ne invocano lo sgretolamento quale soluzione di tutti i problemi, con un solo esito prevedibile: la guerra.

Quale antidoto?

Gentiloni non ha esitazioni. Serve un gigantesco investimento politico della UE per l’armonizzazione e coordinamento delle politiche fiscali, di difesa, di finanza pubblica, tese anche a colmare l’enorme ritardo sull’intelligenza artificiale, che genera attualmente un concreto deficit di sovranità, di fatto ceduta a chi attualmente la sviluppa esclusivamente extra UE.

E poi ci vuole una diplomazia europea, che parli con una sola autorevole voce. L’Europa deve infatti essere sì una potenza, ma una potenza… gentile. Nomen omen, verrebbe da chiosare, con un facile gioco di parole. Ed invece piace a chi scrive ricordare che vivere in Pace, come abbiamo fatto per gli ultimi ottant’anni, non è solo un’opzione eticamente giusta, ma soprattutto socialmente conveniente.