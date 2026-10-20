Finestrino distrutto in via Ozanam, rubato e poi ritrovato lo zaino di un medico: “Il mio grazie agli agenti Nino e Riccardo”

Bergamo. Una serata che rischiava di compromettere giorni di lavoro e la gestione dell’attività professionale di un medico ospedaliero bergamasco si è trasformata in una dimostrazione di efficienza, cortesia e vicinanza da parte delle forze dell’ordine.

Tutto è iniziato nella tarda serata di lunedì 5 ottobre. Di rientro da una cena, un medico e sua moglie hanno fatto l’amara scoperta in via Ozanam: come sempre più spesso accade in città, la loro automobile era stata presa di mira da ignoti che, dopo aver infranto un finestrino, avevano asportato dallo spazio interno lo zaino di lavoro del sanitario. All’interno si trovavano un computer portatile, un iPad, ma soprattutto documenti sanitari riservati, chiavette Usb con dati di lavoro e mazzi di chiavi fondamentali per la quotidianità personale e professionale.

Trattandosi di tarda ora, la denuncia formale è stata formalizzata la mattina successiva in Questura. La svolta nelle ricerche è arrivata subito dopo: sfruttando la tecnologia di tracciamento remoto, il proprietario è riuscito a rilevare il segnale dell’iPad ancora attivo, localizzandolo in via Guido Galli.

Allertata immediatamente la Sala Operativa, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è adoperata sul posto senza perdere tempo. I poliziotti hanno setacciato l’area indicata dal segnale Gps, riuscendo a rintracciare lo zaino abbandonato sotto una siepe.

Nonostante i malviventi avessero già provveduto ad asportare i dispositivi elettronici principali (computer e iPad), l’intervento tempestivo della Polizia ha permesso di recuperare intatti e asciutti i documenti sanitari, le chiavette Usb e le chiavi.