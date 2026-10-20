Ecosistemi verticali, alla scoperta della biodiversità nascosta sulle pareti delle falesie

La serata prenderà il via alle 19.30, con l’apertura della mostra fotografica e un’attività esperienziale in parete. Alle 21, spazio all’incontro con Benedetta Gori, che approfondirà la biodiversità degli ecosistemi verticali, gli endemismi delle Orobie e le possibilità offerte dalla scienza partecipata

Curno. Le pareti rocciose non sono soltanto luoghi da scalare, ma ecosistemi ricchi di vita, dove anche nelle fessure più piccole possono trovare spazio piante rare e specializzate. Eppure, per chi frequenta le falesie, questa biodiversità rimane spesso nascosta. Da qui nasce “Ecosistemi Verticali”, l’iniziativa in programma venerdì 23 ottobre a Orobia Climbing, a Curno, per avvicinare il mondo dell’arrampicata alla ricerca scientifica e alla conservazione della natura.

Protagonista della serata sarà Benedetta Gori, botanica e conservazionista bergamasca, che guiderà il pubblico alla scoperta della vegetazione che colonizza le pareti rocciose, degli adattamenti che permettono alle piante di sopravvivere in condizioni difficili e degli endemismi delle Orobie, un patrimonio naturale prezioso da conoscere e tutelare. Le falesie rappresentano infatti ambienti particolari, capaci di ospitare specie rare e forme di vita altamente specializzate. La loro difficile accessibilità, tuttavia, rende più complesso studiarne la distribuzione e monitorarne lo stato di conservazione. In questo contesto, chi arrampica può diventare un interlocutore importante per la ricerca, contribuendo, attraverso l’osservazione e la condivisione delle conoscenze, a migliorare la comprensione di questi habitat.

È proprio su questo incontro tra esperienza sul campo e ricerca scientifica che si concentra “Ecosistemi Verticali”, con uno sguardo anche alla citizen science, la scienza partecipata. Conoscere la biodiversità delle pareti significa infatti comprendere meglio come le attività umane possano influire sugli equilibri naturali: dalla rimozione della vegetazione all’apertura di nuove vie, anche gesti abituali possono incidere su microhabitat delicati.

Ad accompagnare l’incontro sarà la mostra fotografica di Rachele Daminelli, fotografa bergamasca che da anni documenta il lavoro di ricerca e conservazione sul campo e che indaga, attraverso le immagini, il rapporto tra esseri umani e natura. I suoi scatti avvicinano lo spettatore ai dettagli della vita vegetale, restituendo visibilità a presenze che durante una salita rischiano di passare inosservate. La mostra resterà visitabile per tutto il mese di dicembre. L’iniziativa rinnova il legame che da diversi anni unisce il festival a Orobia Climbing. L’obiettivo è trasformare la frequentazione delle pareti in un’occasione di conoscenza, promuovendo un approccio più consapevole alla pratica dell’arrampicata e alla tutela degli ambienti naturali.

Il programma

La serata prenderà il via alle 19.30, con l’apertura della mostra fotografica e un’attività esperienziale in parete. Alle 21, spazio all’incontro con Benedetta Gori, che approfondirà la biodiversità degli ecosistemi verticali, gli endemismi delle Orobie e le possibilità offerte dalla scienza partecipata. A moderare l’appuntamento sarà Paolo Cattaneo, responsabile della didattica e della formazione di Orobia Climbing. Ad accompagnare la serata ci sarà inoltre il vinyl set di Basseluci.