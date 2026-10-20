Due notti di lavori in A4: chiudono la stazione di Bergamo e il tratto Grumello-Seriate verso Milano

Manutenzione delle barriere e lavori di pavimentazione tra mercoledì 21 e venerdì 23 ottobre: previste uscite obbligatorie e percorsi alternativi

Due notti di lavori sulla A4 Milano-Brescia, con modifiche alla viabilità che interesseranno anche la provincia di Bergamo. Tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre sono previste la chiusura della stazione di Bergamo e quella del tratto autostradale tra Grumello e Seriate in direzione Milano.

La stazione di Bergamo sarà chiusa dalle 22 di mercoledì 21 alle 5 di giovedì 22 ottobre per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Lo stop riguarderà gli ingressi in entrambe le direzioni, verso Milano e verso Brescia, e l’uscita per chi proviene da Brescia. Per chi deve entrare in autostrada verso Milano, l’alternativa consigliata è la stazione di Dalmine. Per chi viaggia verso Brescia e per chi deve uscire provenendo dalla stessa direzione, invece, è indicata la stazione di Seriate.

Sono poi previsti lavori di pavimentazione nelle notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre. In entrambe le occasioni, dalle 23 alle 5, sarà chiuso il tratto della A4 compreso tra Grumello e Seriate, in direzione Milano. Durante la chiusura, gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Grumello e proseguire sulla viabilità ordinaria. Il percorso alternativo indicato prevede via Pertini, via Passarera, la strada provinciale 91 in direzione Seriate e la statale 42 verso Grassobbio, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Seriate, in direzione Milano.