Autostrada|
Due notti di lavori in A4: chiudono la stazione di Bergamo e il tratto Grumello-Seriate verso Milano
Manutenzione delle barriere e lavori di pavimentazione tra mercoledì 21 e venerdì 23 ottobre: previste uscite obbligatorie e percorsi alternativi
Due notti di lavori sulla A4 Milano-Brescia, con modifiche alla viabilità che interesseranno anche la provincia di Bergamo. Tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre sono previste la chiusura della stazione di Bergamo e quella del tratto autostradale tra Grumello e Seriate in direzione Milano.
La stazione di Bergamo sarà chiusa dalle 22 di mercoledì 21 alle 5 di giovedì 22 ottobre per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. Lo stop riguarderà gli ingressi in entrambe le direzioni, verso Milano e verso Brescia, e l’uscita per chi proviene da Brescia. Per chi deve entrare in autostrada verso Milano, l’alternativa consigliata è la stazione di Dalmine. Per chi viaggia verso Brescia e per chi deve uscire provenendo dalla stessa direzione, invece, è indicata la stazione di Seriate.
Sono poi previsti lavori di pavimentazione nelle notti di mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre. In entrambe le occasioni, dalle 23 alle 5, sarà chiuso il tratto della A4 compreso tra Grumello e Seriate, in direzione Milano. Durante la chiusura, gli automobilisti dovranno uscire obbligatoriamente alla stazione di Grumello e proseguire sulla viabilità ordinaria. Il percorso alternativo indicato prevede via Pertini, via Passarera, la strada provinciale 91 in direzione Seriate e la statale 42 verso Grassobbio, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Seriate, in direzione Milano.
Nelle stesse fasce orarie sarà chiusa anche la stazione di Grumello in entrata, in entrambe le direzioni. Per chi deve entrare verso Milano, l’alternativa è la stazione di Seriate; per chi viaggia verso Brescia, invece, è consigliata quella di Ponte Oglio.