Comelit: dichiarazioni ambientali PEP per le soluzioni di rivelazione incendi

Le centrali LogiFire e LogiFire 2 e i rivelatori indirizzati al centro di un nuovo passo nel percorso di sostenibilità del Gruppo. Un impegno che punta sulla misurazione degli impatti ambientali e sulla trasparenza delle informazioni lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti

Comelit amplia il proprio percorso di sostenibilità con le dichiarazioni ambientali PEP (Product Environmental Profile) per una selezione di soluzioni dedicate alla rivelazione incendi. Dopo l’esperienza maturata nel settore della videocitofonia, il Gruppo estende questo approccio alle centrali LogiFire e LogiFire 2 e ai rivelatori di incendio indirizzati, rafforzando l’impegno verso una conoscenza sempre più approfondita e documentata dell’impatto ambientale dei propri prodotti.

Un risultato che si inserisce in un contesto in cui la disponibilità di informazioni ambientali attendibili e verificabili assume un’importanza crescente per il settore delle costruzioni e per i professionisti coinvolti nella progettazione e nella realizzazione degli edifici.

Misurare per conoscere, documentare per scegliere

Le dichiarazioni PEP, sviluppate nell’ambito del programma internazionale PEP ecopassport® e conformi alla norma ISO 14025, permettono di quantificare e documentare i potenziali impatti ambientali dei prodotti elettrici ed elettronici attraverso un’analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment – LCA). La valutazione prende in considerazione le diverse fasi della vita del prodotto: dall’approvvigionamento delle materie prime e dalla produzione alla distribuzione, dall’installazione e utilizzo fino alla gestione del fine vita.

Il risultato è una documentazione ambientale strutturata, basata su metodologie riconosciute e sottoposta a verifica, che rende disponibili informazioni utili per comprendere il profilo ambientale delle soluzioni e supportare valutazioni consapevoli.

Un percorso che coinvolge anche la sicurezza antincendio

L’estensione delle dichiarazioni PEP alla famiglia antincendio rappresenta un ulteriore sviluppo del percorso già intrapreso da Comelit nel campo della valutazione ambientale dei prodotti.

La scelta di coinvolgere le soluzioni di rivelazione incendi riflette sia la crescente rilevanza di questa famiglia nell’offerta del Gruppo, sia l’attenzione verso l’evoluzione del quadro normativo europeo relativo ai prodotti da costruzione.

“Misurare l’impatto ambientale dei prodotti significa affrontare il tema della sostenibilità partendo da dati concreti, ottenuti attraverso metodologie riconosciute. L’estensione delle dichiarazioni PEP alle soluzioni antincendio è un passo importante del nostro percorso: ci permette di approfondire la conoscenza dei prodotti e di mettere a disposizione del mercato informazioni ambientali documentate”, spiegano Jacopo Brambilla e Giorgio Benigni di Comelit, verificatori accreditati.

Competenze interne e una visione orientata al futuro

Il progetto ha richiesto un lavoro approfondito di raccolta e analisi dei dati, supportato dall’adozione di strumenti software riconosciuti dal programma PEP ecopassport® e dallo sviluppo di competenze specialistiche interne.

Un percorso che consente a Comelit di affrontare in modo strutturato le attività di valutazione ambientale, mantenendo un aggiornamento costante sulle metodologie e sulle regole applicabili alle diverse categorie di prodotto, anche grazie al confronto con la comunità internazionale dei verificatori accreditati.

“Investire oggi nella conoscenza e nella misurazione degli impatti ambientali significa prepararci con maggiore consapevolezza alle esigenze di domani. È un lavoro che richiede competenze, metodo e aggiornamento continuo, ma che consideriamo fondamentale per accompagnare l’evoluzione del settore e rispondere con strumenti concreti alle nuove richieste del mercato”, aggiungono Brambilla e Benigni.