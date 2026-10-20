“Bye Bye Baby”. Marilyn… 100 anni di immagini al Cosmorama Gallery

Cultura e Spettacolo

Marilyn… 100 anni di immagini, una mostra che invita a riscoprire la donna oltre il mito e l’immagine della Diva, esplorandone la personalità e la dimensione più intima

In occasione del centenario della nascita di Marilyn Monroe, dal 18 ottobre al 14 novembre 2026 Cosmorama Gallery ospita “Bye Bye Baby”. Marilyn… 100 anni di immagini, una mostra che invita a riscoprire la donna oltre il mito e l’immagine della Diva, esplorandone la personalità e la dimensione più intima. La mostra ospita opere degli artisti Mirco Brizi, Simona Duci, GAC Ebanisteria, Max Gasparini, Jacopo Martinoni, Vorticerosa, Diego Zucchi appositamente concepite per l’esposizione. Il risultato è un intreccio di linguaggi espressivi differenti: dalla fotografia alla pittura fino al cinema.

Quest’ultimo entra in dialogo con un’installazione video concepita ad hoc dagli studenti del Laboratorio di produzione audiovisiva Al, realizzata nell’ambito del progetto di didattica innovativa guidato dal professor Adriano D’Aloia per l’insegnamento di Media audiovisivi e tecnologie immersive del Corso di laurea Magistrale in Comunicazione, informazione in collaborazione di Paolo Aralla e Noise Lab.

I progetti video realizzati hanno creato un ponte generazionale tra l’immaginario della Diva del passato e la sua rilettura in chiave contemporanea. In questo contesto si inserisce anche il contributo di Cosmorama Gallery che, attraverso la propria supervisione artistica, ha fornito agli studenti gli orientamenti concettuali per la realizzazione dei soggetti video.