Bergamo, trent’anni di Consiglio delle Donne: un seminario per ripensare la rappresentanza

Marzia Marchesi e la sindaca Elena Carnevali e Viviana Milesi

Bergamo. Trent’anni di confronto, partecipazione e proposte per portare la prospettiva delle donne nelle politiche pubbliche della città. Il Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo celebra l’anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1996, con il seminario “Generare Rappresentanza: Consigli delle Donne, partecipazione e cittadinanza territoriale”, in programma sabato 24 ottobre 2026, dalle 9, nella Sala consiliare di Palazzo Frizzoni.

Promossa dal Consiglio delle Donne in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità, l’iniziativa ripercorrerà l’esperienza bergamasca, mettendola a confronto con quella di altri territori italiani. Al centro, il rapporto tra rappresentanza formale e sostanziale: come garantire che esperienze, bisogni e punti di vista differenti trovino ascolto e si traducano in decisioni concrete? “Il traguardo dei trent’anni rappresenta un’occasione per valorizzare il percorso compiuto e, allo stesso tempo, interrogarsi sulle forme attraverso cui garantire una partecipazione effettiva delle donne alla vita pubblica”, sottolinea la sindaca Elena Carnevali, evidenziando il ruolo di questi organismi nel rendere le istituzioni più aperte e rappresentative.

Dall’esperienza quotidiana alle politiche pubbliche

Riconosciuto dallo Statuto comunale come organismo permanente di partecipazione, il Consiglio delle Donne di Bergamo ha sviluppato un metodo fondato sull’ascolto e sul confronto tra competenze ed esperienze diverse. Il suo lavoro attraversa numerosi ambiti, dalla mobilità alla pianificazione urbana, dalla salute al lavoro, dalla cura alla sicurezza, con l’obiettivo di trasformare i bisogni quotidiani in proposte concrete per l’amministrazione. “Il seminario intende promuovere un confronto tra amministratori, associazioni, università, parti sociali e giovani”, spiega la presidente Viviana Milesi. L’obiettivo è valorizzare il metodo maturato in trent’anni di attività e favorire la costruzione di una rete di Consigli delle Donne capace di superare i confini cittadini e mettere in relazione esperienze differenti.

Anche per l’Assessora alle Pari Opportunità Marzia Marchesi, le pari opportunità richiedono un impegno concreto per rimuovere gli ostacoli che limitano l’autonomia delle donne e la loro presenza nei luoghi decisionali. In questo percorso, il Consiglio rappresenta una risorsa per portare la prospettiva di genere nelle politiche pubbliche e dare visibilità a bisogni spesso trascurati.

Un metodo da condividere con altri territori

Il seminario intreccerà ricerca, confronto istituzionale e partecipazione giovanile per approfondire il funzionamento dei Consigli delle Donne e individuare le condizioni che ne favoriscono l’efficacia. Un’attenzione particolare sarà dedicata alle studentesse universitarie, coinvolte nella lettura e nella documentazione dei processi di cittadinanza e rappresentanza. Tra gli strumenti del percorso figura un manuale metodologico destinato ad amministrazioni comunali, associazioni e gruppi territoriali interessati a istituire un Consiglio delle Donne o a rafforzare quelli esistenti. Il documento raccoglie l’esperienza bergamasca e propone strumenti operativi, una lista di verifica per l’attivazione, un cronoprogramma e una bozza di regolamento adattabile ai diversi contesti. L’obiettivo è trasformare l’esperienza maturata a Bergamo in un patrimonio condiviso, capace di promuovere nuove forme di partecipazione e rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadinanza.

Il programma del 24 ottobre