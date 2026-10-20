Bergamo, biodiversità e salute urbana: dalla ricerca alle azioni concrete

A Bergamo, organizzata dal Comune e dalla Cattedra Unesco on Urban Health della Sapienza Università di Roma e promossa da Twig HCC, una giornata di confronto tra ricerca, istituzioni, imprese, professionisti e territorio per trasformare la conoscenza scientifica in azioni concrete per il benessere urbano

Bergamo. La biodiversità non è soltanto una questione ambientale, ma un fattore che incide direttamente sulla salute e sulla qualità della vita di Bergamo. È quanto emerge dall’incontro “Dalla ricerca all’azione – Biodiversità, Salute Urbana e Territorio”, che si è svolto il 20 ottobre a Palazzo Frizzoni. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Bergamo e dalla Cattedra Unesco on Urban Health della Sapienza Università di Roma e promossa da Twig HCC, ha riunito rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e del settore professionale. L’obiettivo? Sensibilizzare su importanti temi della nostra contemporaneità: la salvaguardia del benessere urbano, la valorizzazione della biodiversità, la promozione della salute del singolo e della comunità sociale.

Il primo a prendere parola, presentato dal moderatore Diego Freri (Presidente HCC-HealthCom Consulting) è stato Andrea Lenzi, Chairholder Unesco Chair on Urban Health, che ha spiegato il legame che lo caratterizza con Bergamo, città ideale per mettere a frutto una sintesi riflessiva su salute urbana e cultura. La biodiversità non è più un tema di riflessione solamente per gli scienziati, ma è sia oggetto sia soggetto della salute nelle città e a livello nazionale.

Giuseppe Canducci, Presidente Anci Lombardia, ha ribadito come la tematica della biodiversità sia un pilastro e un indicatore della salute pubblica per i sindaci del nostro Paese, a cui l’Anci fornisce gli strumenti per gestire i progetti per salvaguardarla. Numerosi sono stati i laboratori messi in campo in sinergia con il Comune per mettere a terra gli obiettivi dell’Agenda 2030 e per portare a termine opere di ristrutturazione urbana a favore della salute pubblica. È stato poi il turno di Oriana Ruzzini, Assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde, Comune di Bergamo, che ha sottolineato come la biodiversità sia alla base della salute della città di Bergamo, che la tutela con regole ferree, come il nuovo Regolamento Edilizio e il Piano del Verde, oltre alla Carta della Vulnerabilità, che ha diviso la città in otto aree in cui vengono curati e rispettati gli alberi.

“Un’occasione di approfondimento sui temi della salute in rapporto con l’ambiente e la biodiversità che rappresenta un punto di partenza di un dialogo virtuoso tra istituzioni. Siamo molto grati alla cattedra Unesco dell’Università la Sapienza per avere scelto Bergamo come città capace di accogliere studi, riflessioni e sollecitazioni, e a Twig HCC per il grande lavoro di coordinamento. – dichiara Oriana Ruzzini, Assessora alla Transizione ecologica, Ambiente e Verde, Comune di Bergamo – La nostra città sta facendo molto per aumentare la consapevolezza della cittadinanza su quanto sia importante il ruolo della natura in città: dalla forestazione alle aree umide, dal recupero di suolo attraverso azioni di depaving fino alla diffusione di orti urbani e collettivi, dallo sfalcio differenziato alla realizzazione del parco apistico, ogni azione amministrativa e ogni scelta politica è orientata a favorire la biodiversità in rapporto alla salute degli ecosistemi. È una visione di città condivisa con gli stakeholder del territorio che hanno sottoscritto il Climate City Contract e con cittadine e cittadini sempre più attenti all’ ambiente. Una rivoluzione culturale necessaria, che Bergamo sta affrontando con le 112 città europee della Mission Ue, di cui fa parte anche Roma con un Climate City Contract sottoscritto anche dall’Università la Sapienza. Una partnership che rinnoviamo con l’evento organizzato a Bergamo e che coltiveremo con cura per promuovere un’idea di città sempre più in armonia con la natura”.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’Assessora alle Politiche sociali, Longevità, Salute, e Sport, Comune di Bergamo, Marcella Messina: fondamentale per lei un cambio di prospettiva anche in ambito sportivo, alla luce delle due grandi sfide della società contemporanea. La prima è quella demografica, che costringe molti anziani ad invecchiare da soli, senza una rete parentale a supporto. La seconda riguarda lo stile di vita, per cui sarà fondamentale ridisegnare gli spazi urbani della città per favorire relazioni tra persone. In questo senso per il Comune è un grande orgoglio partecipare a un bando europeo per far sì che lo sport diventi una vera e propria prescrizione sociale.

“La salute e il benessere delle persone dipendono anche dalla qualità dell’ambiente in cui vivono e dalle opportunità che la città offre per adottare stili di vita sani – dichiara Marcella Messina, Assessora alle Politiche sociali, Longevità e Salute del Comune di Bergamo –. La biodiversità non è quindi soltanto una questione ambientale, ma rappresenta una risorsa preziosa per la prevenzione, la qualità della vita e il benessere psicofisico dei cittadini, a ogni età. La presenza di spazi verdi accessibili, la qualità dell’aria, un’alimentazione equilibrata e la possibilità di svolgere attività all’aperto incidono concretamente sulla nostra salute e contribuiscono anche a contrastare le disuguaglianze. Come Amministrazione, riteniamo fondamentale promuovere una visione della salute che non si limiti alla cura delle malattie, ma investa sulla prevenzione e sulla costruzione di contesti di vita favorevoli al benessere di tutti, con particolare attenzione alle persone più fragili. L’incontro di oggi è importante proprio perché mette in relazione la ricerca scientifica con le esperienze e i bisogni del territorio, coinvolgendo soggetti diversi nell’individuazione di soluzioni condivise. È attraverso questa collaborazione che possiamo tradurre le conoscenze in azioni concrete e costruire una città più sana, inclusiva e attenta alla qualità della vita delle persone”.

A prendere la parola è stato allora il professor Filippo de Braud, Board Member Eurama, che ha ricordato come ad oggi, per la medicina, il 40% dei tumori potrebbero essere prevenuti con uno stile di vita maggiormente responsabile, mantenendo il giusto peso e riducendo le calorie assunte. Ci dovrebbe essere un percorso culturale nelle scuole per sensibilizzare i bambini su questi temi.

Di profilo prettamente contemporaneo l’intervento di Marco Ronchi, CEO Twig e HCC, per cui c’è una profonda urgenza di affrontare le tematiche relative a tre ambiti specifici del nostro tempo: l’ambito medico-scientifico (la scienza deve essere un piano di autorevolezza e non di autorità), quello comunicativo (le parole possono creare importanti relazioni tra persone) e il design (è necessario creare spazi urbani per salvaguardare la salute del pianeta).