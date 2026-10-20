Beauty to Business, la Cgil: “La ricchezza della cosmetica non può basarsi su lavoro sottopagato”

Alla vigilia della fiera in programma il 21 e 22 ottobre a Bergamo, i sindacati denunciano le disparità lungo la filiera: in provincia circa 200 aziende e almeno 4mila lavoratori tra dipendenti diretti e addetti ad appalti e somministrazione

Bergamo. Un settore che genera miliardi di euro di fatturato, traina le esportazioni e rappresenta un’eccellenza dell’industria italiana. Ma dietro la crescita della cosmetica ci sono anche disparità salariali, appalti e lavoro precario. È il quadro denunciato da Filctem, Filcams e Nidil Cgil Bergamo alla vigilia di Beauty to Business, l’appuntamento internazionale dedicato all’industria cosmetica in programma il 21 e 22 ottobre in Fiera a Bergamo. Nel 2025 il comparto cosmetico italiano ha raggiunto i 18 miliardi di euro di fatturato, di cui 10,9 miliardi generati in Lombardia, che rappresenta oltre il 63% del totale nazionale e il 75% delle esportazioni. La provincia di Bergamo è parte della cosiddetta Cosmetic Valley, il distretto produttivo che si estende tra Bergamo, Crema, Lodi e Milano.

Nella Bergamasca operano circa 200 aziende del settore, con 2mila addetti diretti e almeno altrettanti lavoratori impiegati attraverso la somministrazione o negli appalti. Una filiera in cui convivono realtà industriali con relazioni sindacali consolidate e condizioni di lavoro tutelate e imprese nelle quali, secondo i sindacati, il contenimento dei costi passa anche attraverso contratti meno favorevoli ed esternalizzazioni. “La cosmetica è uno dei settori di eccellenza della nostra industria, ma non possiamo ignorare quello che succede lungo la filiera produttiva – dichiara Sara Nava, segretaria della Filctem Cgil Bergamo -. Accanto ad aziende che garantiscono buone condizioni di lavoro, ce ne sono altre in cui si risparmia su salari e diritti”.

In alcuni appalti, spiega Nava, vengono applicati contratti diversi da quello Chimico-Industria, con differenze sulla paga base che possono superare i 5mila euro lordi all’anno, a cui si aggiungono le maggiorazioni per turni e lavoro notturno. A risentirne maggiormente sarebbero le lavoratrici, spesso concentrate nelle qualifiche più basse del ciclo produttivo. Tra le attività più interessate dal fenomeno c’è il confezionamento, una fase integrante della produzione cosmetica che viene frequentemente affidata ad aziende esterne. Una scelta che può tradursi in condizioni contrattuali differenti per persone che, pur contribuendo alla realizzazione degli stessi prodotti, lavorano negli stessi siti produttivi.

“Nel sistema degli appalti, soprattutto nel confezionamento e nella Bassa Bergamasca, riscontriamo un ricorso sistematico e improprio al contratto Multiservizi – afferma Nicholas Pezzè, segretario della Filcams Cgil Bergamo. Secondo il sindacato, a lavoratrici e lavoratori impegnati in attività pienamente inserite nel ciclo produttivo industriale viene applicato un contratto meno favorevole rispetto a quello di riferimento. “È un meccanismo di dumping contrattuale che penalizza retribuzioni, tutele e diritti. Non è accettabile che persone che contribuiscono alla stessa produzione siano trattate in modo così diverso”, aggiunge Pezzè.

Alle differenze contrattuali si aggiunge il ricorso al lavoro in somministrazione. Uno strumento pensato per rispondere a esigenze temporanee, ma che, secondo NiDil Cgil Bergamo, in diverse realtà verrebbe utilizzato per coprire necessità produttive continuative, mantenendo una parte della forza lavoro in condizioni di incertezza anche per anni. “La somministrazione finisce troppo spesso per scaricare il rischio d’impresa sulle lavoratrici e sui lavoratori precari”, sottolinea Francesco Chiesa, segretario di Nidil Cgil Bergamo. Tra le criticità segnalate figurano errori nelle retribuzioni e inquadramenti non corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte. A rendere più difficile intervenire è anche il timore di perdere il posto o di non vedersi rinnovare il contratto. Una condizione che, secondo il sindacato, può frenare le rivendicazioni individuali e ostacolare l’organizzazione collettiva, indebolendo la capacità dei lavoratori di far valere i propri diritti.

Per Filctem, Filcams e Nidil Cgil Bergamo, la crescita del settore deve tradursi in un miglioramento delle condizioni di lavoro lungo l’intera filiera. Le richieste riguardano il contrasto al dumping contrattuale, la corretta applicazione dei contratti collettivi e il superamento del ricorso improprio alla precarietà. Al centro dell’appello ci sono soprattutto le grandi aziende committenti, chiamate ad assumersi maggiori responsabilità anche rispetto alle condizioni di lavoro nelle imprese a cui affidano parte della produzione. “Le grandi aziende committenti non possono disinteressarsi di quello che accade nelle imprese alle quali affidano parte della produzione”, conclude Nava. La richiesta è di vigilare sulle condizioni di lavoro dei fornitori e garantire l’applicazione del contratto Chimico-Industria a chi opera nei siti produttivi.