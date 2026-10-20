Atalanta, l’emergenza si aggrava: anche Kolasinac deve fermarsi, da rivalutare settimana prossima
Il bosniaco ha una distrazione al retto femorale che dovrà essere monitorata entro il weekend, ma il quadro sarà più chiaro dopo la partita con il Frosinone
L’emergenza in casa Atalanta si aggrava ulteriormente. Dopo la sua sostituzione obbligata al minuto 20 di Milan-Atalanta, Sead Kolasinac si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del retto femorale della coscia sinistra.
Uno stop che pesa, perché si aggiunge in difesa a quelli di Hien, Scalvini e Kossounou, lasciando sguarnito un reparto che per la trasferta contro l’Ajax potrà contare soltanto su Relja Obric e su Thomas Kristensen, già in campo insieme per 70 minuti a San Siro.
I tempi di recupero del bosniaco restano incerti, perché le valutazioni andranno fatte giorno per giorno. Un primo check avverrà già prima del fine-settimana (domenica c’è Atalanta-Frosinone) ma un quadro più chiaro si avrà soltanto all’inizio della settimana prossima.
Restano in infermeria anche Kessié e Raspadori, che come Scalvini e Kossounou hanno svolto soltanto terapie e ad Amsterdam non ci saranno sicuramente, così come Hien, Kamaldeen e Pompei, impegnati soltanto tra palestra e campo.