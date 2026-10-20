Atalanta, l’emergenza si aggrava: anche Kolasinac deve fermarsi, da rivalutare settimana prossima

Uno stop che pesa, perché si aggiunge in difesa a quelli di Hien, Scalvini e Kossounou, lasciando sguarnito un reparto che per la trasferta contro l’Ajax potrà contare soltanto su Relja Obric e su Thomas Kristensen, già in campo insieme per 70 minuti a San Siro.

Restano in infermeria anche Kessié e Raspadori, che come Scalvini e Kossounou hanno svolto soltanto terapie e ad Amsterdam non ci saranno sicuramente, così come Hien, Kamaldeen e Pompei, impegnati soltanto tra palestra e campo.