Turismo bergamasco, record di occupati: oltre 32mila dipendenti, quasi 3mila in più in un anno

La provincia è seconda in Lombardia dopo Milano secondo l’elaborazione di Confcommercio. Il 69,2% dei lavoratori ha un contratto a tempo indeterminato, mentre donne e part-time rappresentano rispettivamente il 64,8% e il 57,8% degli addetti

Bergamo. Il turismo bergamasco non è mai stato così ricco di lavoro. Nel 2025 il settore ha raggiunto quota 32.567 dipendenti, con un incremento di 2.867 addetti rispetto all’anno precedente, pari a una crescita del 9,7%. Un risultato che consolida il recupero dopo la pandemia e colloca Bergamo al secondo posto in Lombardia per numero di occupati nel comparto, alle spalle di Milano, che conta 106.393 dipendenti, e davanti a Brescia, ferma a 28.651.

I dati emergono dall’elaborazione di Confcommercio Bergamo dell’Osservatorio sul mercato del lavoro nel turismo, basato sui dati Inps 2025 e sul diciottesimo rapporto dei Centri studi Federalberghi e Fipe, realizzato in collaborazione con l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. La crescita prosegue dopo il balzo del 2024, quando gli occupati erano aumentati del 14,8%, con 3.839 lavoratori in più. Aumentano anche le imprese con almeno un dipendente, che raggiungono quota 3.246, il 9,7% in più rispetto al 2024. La media passa così da 10,1 a 10,4 dipendenti per azienda.

Ristoranti, bar e mense trainano l’occupazione

Il motore del comparto sono i pubblici esercizi, che comprendono ristorazione, bar e mense. Le 2.928 imprese con dipendenti rappresentano il 90,2% delle aziende considerate e danno lavoro a 30.147 persone, pari al 92,6% degli occupati nel turismo bergamasco. All’interno del settore, i ristoranti sono il comparto più numeroso, con 14.420 dipendenti, in aumento dell’11% rispetto al 2024. Seguono le mense, con 9.987 lavoratori (+6,4%), e i bar, che occupano 5.226 persone (+7,6%). Cresce anche il catering, con 411 addetti (+9,4%), mentre discoteche e locali notturni registrano una flessione del 6,9%, scendendo a 103 dipendenti.

Più contenuto il peso degli altri comparti turistici. I servizi ricettivi contano 1.941 occupati distribuiti in 224 aziende, di cui 1.227 dipendenti negli alberghi. Le attività intermediate, come quelle legate all’organizzazione e alla vendita di servizi turistici, impiegano 418 persone in 89 imprese. Seguono gli stabilimenti termali, con 35 addetti, e i parchi divertimento, con 26.

Donne, giovani e contratti: l’identikit dei lavoratori

Il lavoro nel turismo bergamasco è soprattutto femminile: le donne sono 21.103, pari al 64,8% del totale. È diffuso anche il part-time, che interessa 18.824 dipendenti, il 57,8% degli occupati. Sul fronte contrattuale prevale il tempo indeterminato, con 22.536 lavoratori, pari al 69,2%. I contratti a tempo determinato riguardano invece 9.607 persone, il 29,5%, mentre stagionali e altre forme contrattuali rappresentano l’1,3%.

La componente italiana è pari al 77,7%, con 25.305 dipendenti, in crescita dell’8,7% rispetto al 2024. I lavoratori stranieri sono 7.262, il 22,3% del totale, con un incremento annuo del 12,9%. La loro incidenza resta inferiore sia alla media lombarda, pari al 33%, sia a quella nazionale, del 27%. Per quanto riguarda l’età, la fascia più numerosa è quella tra i 21 e i 30 anni, con 8.612 lavoratori, pari al 26,4%. Seguono i dipendenti tra i 51 e i 60 anni, che sono 6.759 (20,8%), quelli tra i 41 e i 50 anni, con 6.175 (19%), e la fascia tra i 31 e i 40 anni, con 5.707 (17,5%). I giovani fino a 20 anni sono 3.005, mentre gli over 60 raggiungono quota 2.309. Proprio tra questi ultimi si registra la crescita più marcata rispetto al 2024, pari al 23,2%. Seguono gli under 20 (+13,4%) e i lavoratori tra i 21 e i 30 anni (+11,4%).

Alberghi, prevalgono i contratti stabili

Nel comparto alberghiero della provincia si contano 131 imprese e 1.227 dipendenti, con una media di 9,4 lavoratori per struttura. Il dato è superiore alla media italiana, pari a 7,3 dipendenti, e leggermente più alto di quella lombarda, che si attesta a 9,2. Anche negli alberghi prevale la componente femminile, con 794 addette, pari al 64,7% del totale, contro una media regionale del 52,7%. I contratti a tempo indeterminato sono 852, il 69,4%, mentre quelli a tempo determinato rappresentano il 28,9%. Il part-time riguarda il 39,9% dei dipendenti, una quota inferiore rispetto a quella registrata nell’insieme dei pubblici esercizi. La componente straniera raggiunge invece il 34,6%, con 424 lavoratori.

“Ora servono talenti e competenze”

“I numeri confermano la crescente e progressiva ascesa del turismo nella nostra provincia, che occupa il secondo posto assoluto regionale dopo Milano”, osserva Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo. Secondo Fusini, i dati aiutano a superare alcuni pregiudizi sul lavoro nel settore, spesso considerato transitorio e con poche possibilità di carriera. “Tra i contratti regna incontrastato il tempo indeterminato”, sottolinea, ricordando anche le opportunità offerte dalla diffusione capillare di bar, ristoranti e alberghi, che possono garantire un impiego vicino a casa e compatibile con le esigenze personali.

Per Petronilla Frosio, presidente del Gruppo Ristoratori Confcommercio Bergamo, la sfida oggi riguarda soprattutto la formazione e la capacità di trattenere i lavoratori. “Il problema non è trovare un posto di lavoro, ma trovare le motivazioni per fidelizzarsi e per professionalizzarsi”, afferma. La crescita dell’offerta, avverte, deve accompagnarsi a un aumento delle competenze per non compromettere la qualità del servizio.

Sulla necessità di investire nelle nuove generazioni insiste anche Diego Rodeschini, presidente del Gruppo Bar, Caffetterie e Pasticcerie di Confcommercio Bergamo. “Investire sulla formazione e sull’inserimento delle nuove generazioni non è solo una scelta strategica: è l’unica strada per garantire al settore un futuro all’altezza della sua tradizione”, riflette. L’associazione intende quindi rafforzare i rapporti con gli istituti professionali e valorizzare i percorsi di ingresso nel mondo del lavoro.