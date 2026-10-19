La presentazione|
“Siamo stati iscritti al Pci”, Chicco Testa e Claudio Velardi presentano il libro a Bergamo
Mercoledì 21 ottobre alle 20,45 l’incontro al Mutuo Soccorso di via Zambonate. Al confronto, moderato da Carla Cordioli e Pierluigi Costelli, parteciperà anche l’onorevole Giorgio Gori
Bergamo. Ripercorrere la storia del Partito Comunista Italiano attraverso le esperienze personali di chi ne ha fatto parte, per riflettere sull’eredità di quella stagione e sulle trasformazioni della politica italiana. È il tema al centro della presentazione del volume Siamo stati iscritti al PCI, scritto da Chicco Testa e Claudio Velardi, in programma mercoledì 21 ottobre alle 20.45 al Mutuo Soccorso di Bergamo, in via Zambonate 33.
Due protagonisti della storia politica e culturale della sinistra italiana, con percorsi e prospettive differenti, si confrontano sull’esperienza del PCI e sul suo significato nel presente. Il libro parte dalla memoria personale per allargare lo sguardo ai cambiamenti che hanno attraversato la società e il sistema politico italiano, interrogandosi su ciò che resta di quella tradizione e sul modo in cui continua a influenzare il dibattito contemporaneo.
Chicco Testa, già dirigente del Partito Comunista Italiano e parlamentare, ha successivamente ricoperto importanti incarichi nel mondo delle imprese e delle istituzioni. Claudio Velardi, giornalista e saggista, è stato dirigente politico e consigliere di Massimo D’Alema, prima di dedicarsi alla comunicazione, all’editoria e all’analisi politica.
Il confronto con gli autori sarà moderato da Carla Cordioli e Pierluigi Costelli. All’incontro prenderà parte anche l’onorevole Giorgio Gori.
La presentazione sarà l’occasione per discutere non soltanto di ciò che ha rappresentato il PCI nella storia italiana, ma anche delle questioni che quella vicenda lascia aperte per la sinistra di oggi: dall’evoluzione delle culture politiche al rapporto con la società, fino alle prospettive del centrosinistra nel contesto contemporaneo.