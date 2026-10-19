“Siamo stati iscritti al Pci”, Chicco Testa e Claudio Velardi presentano il libro a Bergamo

Bergamo. Ripercorrere la storia del Partito Comunista Italiano attraverso le esperienze personali di chi ne ha fatto parte, per riflettere sull’eredità di quella stagione e sulle trasformazioni della politica italiana. È il tema al centro della presentazione del volume Siamo stati iscritti al PCI, scritto da Chicco Testa e Claudio Velardi, in programma mercoledì 21 ottobre alle 20.45 al Mutuo Soccorso di Bergamo, in via Zambonate 33.

Due protagonisti della storia politica e culturale della sinistra italiana, con percorsi e prospettive differenti, si confrontano sull’esperienza del PCI e sul suo significato nel presente. Il libro parte dalla memoria personale per allargare lo sguardo ai cambiamenti che hanno attraversato la società e il sistema politico italiano, interrogandosi su ciò che resta di quella tradizione e sul modo in cui continua a influenzare il dibattito contemporaneo.

Chicco Testa, già dirigente del Partito Comunista Italiano e parlamentare, ha successivamente ricoperto importanti incarichi nel mondo delle imprese e delle istituzioni. Claudio Velardi, giornalista e saggista, è stato dirigente politico e consigliere di Massimo D’Alema, prima di dedicarsi alla comunicazione, all’editoria e all’analisi politica.

Il confronto con gli autori sarà moderato da Carla Cordioli e Pierluigi Costelli. All’incontro prenderà parte anche l’onorevole Giorgio Gori.