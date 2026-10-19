Il Disagio|
Scuola allagata a Osio, domani si riapre: spostate cinque classi
Ripristinato il danno dopo il sopralluogo con i tecnici e la dirigente scolastica. Alcune aule resteranno temporaneamente chiuse
Osio Sotto. La scuola primaria Aldo Moro riaprirà domani, martedì 20 ottobre, dopo l’allagamento che ha interessato il primo piano e il piano terra dell’edificio. Il danno è stato ripristinato e il sopralluogo effettuato questa mattina con i tecnici e la dirigente scolastica ha confermato la possibilità di riprendere le lezioni in sicurezza. Per cinque classi quarte, però, cambierà la sistemazione in quanto verranno temporaneamente trasferite in altre aule disponibili nel plesso in attesa di essere ripristinate.
Una riorganizzazione degli spazi consentirà quindi agli alunni di riprendere l’attività didattica già domani. L’allagamento, dovuto a un guasto alle tubature legato, probabilmente, a dei lavori di manutenzione effettuati nei giorni scorsi, ha coinvolto anche la scuola dell’infanzia, ospitata in un edificio separato ma collegato alla primaria da un unico impianto di alimentazione elettrica. Per consentire le verifiche in sicurezza, la corrente è stata staccata in entrambi i plessi.
“Ripristinato il danno, che era ben circoscritto, fatto il sopralluogo con i tecnici e la dirigente scolastica, la scuola primaria può riaprire in sicurezza – ha annunciato il sindaco Corrado Quarti – . Rimarranno pertanto interdette solo le 5 aule che dovranno essere ripristinate e ripulite per bene: le 5 quarte saranno quindi spostate in altre aule libere del plesso”.