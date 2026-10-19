Scuola allagata a Osio, domani si riapre: spostate cinque classi

Osio Sotto. La scuola primaria Aldo Moro riaprirà domani, martedì 20 ottobre, dopo l’allagamento che ha interessato il primo piano e il piano terra dell’edificio. Il danno è stato ripristinato e il sopralluogo effettuato questa mattina con i tecnici e la dirigente scolastica ha confermato la possibilità di riprendere le lezioni in sicurezza. Per cinque classi quarte, però, cambierà la sistemazione in quanto verranno temporaneamente trasferite in altre aule disponibili nel plesso in attesa di essere ripristinate.