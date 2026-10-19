San Pellegrino, riapre la Piscina Vallare con gli impianti rinnovati

La struttura è tornata operativa il 19 ottobre dopo gli interventi di pulizia e ammodernamento. Entro un mese è prevista l’apertura di un’area bar

San Pellegrino Terme. La Piscina Vallare ha riaperto lunedì 19 ottobre, inaugurando una nuova fase della propria attività dopo gli interventi di rinnovo degli impianti e di miglioramento degli spazi. L’obiettivo è rilanciare la struttura non soltanto come luogo dedicato al nuoto e allo sport, ma anche come punto di riferimento per le famiglie, i giovani e le società sportive del territorio.

Nel percorso di riqualificazione è stata coinvolta HServizi, società che si occupa della gestione dei servizi comunali nell’Isola Bergamasca e nella Valle San Martino. Gli interventi hanno riguardato la pulizia, l’ammodernamento della struttura e il miglioramento della qualità dell’acqua e degli ambienti, con attenzione alla sostenibilità e al rispetto del territorio.

“La nostra idea è che la Piscina Vallare non debba limitarsi a essere un impianto nel quale si svolgono corsi e attività sportive, ma diventare sempre più un punto di riferimento per il territorio, per le famiglie, per i giovani e per le società sportive”, commenta Giacomo Pedrini, neo eletto presidente di Unica Sport e gestore degli impianti sportivi. “La riapertura è un primo risultato importante, ma il percorso è appena iniziato – aggiunge -. Vogliamo investire sulla qualità del servizio, sulla manutenzione della struttura, sulla sostenibilità e sulla capacità di rispondere alle esigenze della comunità”.

La ripartenza riguarda anche l’offerta sportiva. È prevista l’integrazione della squadra locale di nuoto con l’esperienza di Unica Swim, realtà già attiva nell’impianto di Brembate di Sopra gestito da HServizi.

Si rafforza inoltre il rapporto con il mondo scolastico grazie alla convenzione con l’Istituto di istruzione superiore David Maria Turoldo di Zogno, che consente agli studenti di frequentare la piscina.