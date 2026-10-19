Pizza & Sorrisi, Molte fedi e libri: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

L’iniziativa benefica “Pizza & Sorrisi” al ristorante pizzeria “Voci del mare” a Bergamo, “Molte fedi” a Curno e la presentazione del nuovo libro di Leonardo Marabini a Seriate. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 19 ottobre.

Al ristorante pizzeria Voci del Mare, a Bergamo in via San Bernardino, 106, torna l’appuntamento con “Pizza & Sorrisi”, giunto alla sua 13ª edizione. Pranzo o cena (dalle 12 alle 15 e dalle 18:30 alle 23); inoltre è disponibile servizio d’asporto sarà attivo dalle 18. Partecipando si sosterrà “Accoglienza e cura, insieme si può!”, un progetto sperimentale di accoglienza e presa in carico dei pazienti con patologie neuromuscolari alla SC Neurologia – ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo

Prenotazione consigliata: 035 31 48 49

L’evento è reso possibile, come sempre, grazie al sostegno degli Amici di Lori.