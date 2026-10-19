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Pizza & Sorrisi, Molte fedi e libri: cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 19 ottobre
L’iniziativa benefica “Pizza & Sorrisi” al ristorante pizzeria “Voci del mare” a Bergamo, “Molte fedi” a Curno e la presentazione del nuovo libro di Leonardo Marabini a Seriate. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 19 ottobre.
Ecco gli appuntamenti.
BERGAMO
Al ristorante pizzeria Voci del Mare, a Bergamo in via San Bernardino, 106, torna l’appuntamento con “Pizza & Sorrisi”, giunto alla sua 13ª edizione. Pranzo o cena (dalle 12 alle 15 e dalle 18:30 alle 23); inoltre è disponibile servizio d’asporto sarà attivo dalle 18. Partecipando si sosterrà “Accoglienza e cura, insieme si può!”, un progetto sperimentale di accoglienza e presa in carico dei pazienti con patologie neuromuscolari alla SC Neurologia – ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo
Prenotazione consigliata: 035 31 48 49
L’evento è reso possibile, come sempre, grazie al sostegno degli Amici di Lori.
PROVINCIA
Stasera alle 20.30 alla Biblioteca dello Sport, a Seriate, si terrà la presentazione del nuovo libro di Leonardo Marabini, la raccolta di racconti: “77 Storie Strane”. Ingresso gratuito.
Registrazione obbligatoria tramite mail (info@bibliotecasportiva.com) o whatsapp (335-7620677).
Stasera alle 20.45 all’Auditorium De André, a Curno, si terrà un incontro dal titolo “Scongeliamo i cervelli non i ghiacciai”. Interviene Matteo Motterlini, professore ordinario di Filosofia della scienza all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, dove dirige il Centro di Ricerca di Epistemologia Sperimentale e Applicata.
L’iniziativa rientra nel programma di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”.
Ingresso libero, prenotazione online.