Osio Sotto, allagamento alla scuola primaria: 600 alunni a casa

La perdita d’acqua ha allagato il primo piano e il piano terra della primaria. Corrente staccata in entrambi i plessi per consentire gli interventi in sicurezza

Osio Sotto. Mattinata di disagi per 600 alunni che frequentano la scuola primaria Aldo Moro e la scuola dell’infanzia. Nella mattinata di lunedì 19 ottobre i bambini hanno raggiunto regolarmente i rispettivi plessi, ma sono stati poi riaffidati ai genitori a causa di un allagamento alla primaria. Una perdita d’acqua ha interessato il primo piano e il piano terra dell’edificio. I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sono intervenuti sul posto e hanno dichiarato il plesso non fruibile, rendendo necessaria la sospensione delle lezioni.

L’emergenza ha coinvolto anche la scuola dell’infanzia, ospitata in un edificio separato ma collegato alla primaria da un unico impianto di alimentazione elettrica. Per consentire le verifiche e operare in sicurezza, è stata quindi staccata la corrente in entrambi i plessi. La perdita d’acqua non ha provocato danni alla scuola dell’infanzia, ma l’interruzione dell’alimentazione elettrica ha comunque impedito di proseguire le attività.

Nel complesso sono stati coinvolti 450 bambini della primaria e 150 della scuola dell’infanzia. Il personale scolastico ha contattato le famiglie, chiedendo ai genitori di raggiungere le strutture per riprendere i figli. Sul posto è intervenuto anche il personale comunale, impegnato nella gestione della situazione e degli interventi necessari.

“Si tratta di un danno circoscritto – ha precisato il sindaco Corrado Quarti – . Stiamo lavorando per ripristinare le condizioni necessarie affinché i bambini possano tornare in classe già domani. Oggi è stato necessario mandare gli alunni a casa perché, con l’intervento dei tecnici e dei Vigili del fuoco, è stata tolta la corrente elettrica in tutto il plesso”.