Bergamo. Cristallizzare un’espressione e un momento unico, nel flusso ininterrotto della vita, grazie alla fotografia. Questo il desiderio che emerge dalle opere esposte in “L’attimo fuggente” di Giulia Morassutti, mostra fuori festival, prodotta da Fotografica APS, presente dal 17 ottobre al 1° novembre al Monastero del Carmine di Bergamo (il sabato e la domenica, dalle 10 alle 19). Un appuntamento fuori festival, appunto, per Fotografica che, nella sua periodicità biennale, vedrà la sua sesta edizione in programma nel 2027.

Giovane artista bergamasca, Giulia Morassutti immortala, nei suoi ritratti, volti di familiari ed amici, ma anche persone incontrate per caso, in quel flusso ininterrotto di vita che influenza le singole esistenze in quanto tali, ma anche attraverso l’incontro. Un “attimo fuggente”, sospeso attraverso uno scatto, due al massimo, un momento unico ed eterno (quindi irripetibile), che continua però un’esistenza parallela nel confronto di sguardi. La fotografia conserva così un singolo istante capace di relazionarsi anche con il tempo che passa, quando si mettono in confronto tra loro gli stessi soggetti, a distanza di anni, immagini fisse che evolvono nel confronto tra loro, raccontando anche l’intensificarsi di relazioni tra la fotografa ed il soggetto ritratto.

Una fotografia che è cristallizzazione del tempo, ma anche dell’immagine e quindi del rapporto istauratosi tra fotografa e soggetto: definizione visiva del rapporto tra fotografa e fotografato, spesso in dialogo attraverso uno stesso livello percettivo e di relazione. Uno sguardo che è fiducia e abbandono, quello del soggetto verso lo strumento e, per inevitabile conseguenza, verso l’altro, un altro in cui riconoscersi ma, immancabilmente, in cui ritrovare interrogativi.

Fiducia e sospensione visiva e temporale che si ritrovano, in particolare, nei grandi ritratti esposti al centro dello spazio espositivo: quelli che ritraggono Davide, amico di Morassutti, morto prematuramente, al quale è dedicata la mostra. Esempio concreto della potenza cristallizzante della fotografia, che “cattura una parte di anima” (come si credeva agli inizi dello sviluppo tecnico di questo medium) e che, metaforicamente, rende possibile l’incontro con lo sguardo dell’altro, un presente eternato che diventa ricordo e confronto, inevitabile, con la relazione intercorsa tra soggetto che fotografa e soggetto ritratto.