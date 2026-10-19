Inizio di settimana incerto: cieli nuvolosi e temperature in calo

Sull’Europa centro-occidentale persiste una configurazione depressionaria, con un minimo di pressione sulla Francia che, ostacolato dall’alta pressione presente sull’area scandinava, mantiene attiva una circolazione favorevole all’afflusso di correnti umide e instabili verso il Nord-Ovest italiano. Oggi le condizioni di instabilità tenderanno ad attenuarsi parzialmente sulle regioni peninsulari, mentre sul resto d’Italia prevarranno condizioni più stabili, fatta eccezione per i settori ionici e la Sicilia. In Lombardia, la giornata sarà nel complesso stabile, pur in presenza di condizioni localmente favorevoli a una debole instabilità. Martedì, l’approfondimento verso sud della saccatura atlantica determinerà un’intensificazione della circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale, con un peggioramento inizialmente più marcato al Nord, in successiva estensione alla Sardegna e alle regioni tirreniche centro-settentrionali, per poi coinvolgere il resto del Centro e la Sicilia.

Martedì 20 ottobre 2026

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto sui settori centro-occidentali della regione, con precipitazioni inizialmente sul Pavese e nell’area dell’Oltrepo, in successiva estensione al resto della Lombardia. I fenomeni saranno moderati, localmente forti sui rilievi appenninici, mentre sui settori orientali, in particolare tra Mantovano e Bresciano, risulteranno inizialmente deboli o al più moderati. Dal tardo pomeriggio le precipitazioni diverranno diffuse su tutta la regione, con fenomeni localmente intensi sul Varesotto e sull’Oltrepo. Tra la tarda serata e la notte è attesa un’ulteriore intensificazione dei fenomeni lungo la fascia pedemontana, in particolare sui rilievi del Varesotto, del Comasco e del Lecchese, sulle Prealpi Bergamasche e Bresciane.

Temperature: In pianura:

Minime stazionarie (13/15 °C).

Massime (17/20°C).

Zero termico a metà giornata, attorno ai 3200 metri.

Venti: In pianura deboli da est/nord-est, con locali rinforzi dal pomeriggio.

In quota da deboli a moderati meridionali.