Le previsioni|
Inizio di settimana incerto: cieli nuvolosi e temperature in calo
Martedì, l’approfondimento verso sud della saccatura atlantica determinerà un’intensificazione della circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale, con un peggioramento inizialmente più marcato al Nord
Sull’Europa centro-occidentale persiste una configurazione depressionaria, con un minimo di pressione sulla Francia che, ostacolato dall’alta pressione presente sull’area scandinava, mantiene attiva una circolazione favorevole all’afflusso di correnti umide e instabili verso il Nord-Ovest italiano.
Oggi le condizioni di instabilità tenderanno ad attenuarsi parzialmente sulle regioni peninsulari, mentre sul resto d’Italia prevarranno condizioni più stabili, fatta eccezione per i settori ionici e la Sicilia. In Lombardia, la giornata sarà nel complesso stabile, pur in presenza di condizioni localmente favorevoli a una debole instabilità.
Martedì, l’approfondimento verso sud della saccatura atlantica determinerà un’intensificazione della circolazione depressionaria sul Mediterraneo occidentale, con un peggioramento inizialmente più marcato al Nord, in successiva estensione alla Sardegna e alle regioni tirreniche centro-settentrionali, per poi coinvolgere il resto del Centro e la Sicilia.
Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.
Lunedì 19 ottobre 2026
Tempo Previsto: Al mattino, nuvolosità sulla fascia centro-occidentale, associata a deboli precipitazioni sul Varesotto, sui settori meridionali del Milanese e sull’Oltrepo, in rapida attenuazione già dalla metà della mattinata, con progressive aperture. Sui restanti settori, cielo poco nuvoloso. Nel pomeriggio, nuvolosità più presente su Valtellina e Oltrepo, dove, limitatamente a quest’ultimo settore, non si esclude qualche temporanea pioviggine nelle prime ore del pomeriggio.
Temperature: In pianura:
Minime stazionarie (13/15 °C).
Massime stazionarie (19/21 °C).
Zero termico a metà giornata, attorno ai 3400 metri.
Venti: In pianura venti deboli o moderati da est, in quota venti deboli meridionali.
Martedì 20 ottobre 2026
Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto sui settori centro-occidentali della regione, con precipitazioni inizialmente sul Pavese e nell’area dell’Oltrepo, in successiva estensione al resto della Lombardia. I fenomeni saranno moderati, localmente forti sui rilievi appenninici, mentre sui settori orientali, in particolare tra Mantovano e Bresciano, risulteranno inizialmente deboli o al più moderati. Dal tardo pomeriggio le precipitazioni diverranno diffuse su tutta la regione, con fenomeni localmente intensi sul Varesotto e sull’Oltrepo. Tra la tarda serata e la notte è attesa un’ulteriore intensificazione dei fenomeni lungo la fascia pedemontana, in particolare sui rilievi del Varesotto, del Comasco e del Lecchese, sulle Prealpi Bergamasche e Bresciane.
Temperature: In pianura:
Minime stazionarie (13/15 °C).
Massime (17/20°C).
Zero termico a metà giornata, attorno ai 3200 metri.
Venti: In pianura deboli da est/nord-est, con locali rinforzi dal pomeriggio.
In quota da deboli a moderati meridionali.
Mercoledì 21 ottobre 2026
Tempo Previsto: Persistono condizioni di diffusa instabilità, seppur in graduale attenuazione nel corso della giornata. Al mattino, deboli precipitazioni interesseranno l’intera regione, localmente moderate lungo la fascia pedemontana, ma in progressiva attenuazione dalla seconda parte della mattinata. I fenomeni insisteranno fino a metà pomeriggio sul Varesotto, per poi concentrarsi sui rilievi orobici. Sulla fascia meridionale della regione si faranno invece strada le prime timide schiarite.
Temperature: In pianura:
Minime stazionarie (13/15 °C).
Massime stazionarie (18/20 °C).
Zero termico a metà giornata, attorno ai 2900 metri.
Venti: In pianura moderati orientali tendenti a divenire deboli.
In quota moderati meridionali.