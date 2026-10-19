Inaugurato il Forum della Polizia Locale: due giorni di formazione sulla cultura della sicurezza

Il taglio del nastro

Bergamo. La sicurezza stradale, l’evoluzione delle norme e le nuove sfide per gli agenti chiamati a farle rispettare. Sono i temi al centro della quinta edizione del Forum della Polizia Locale, inaugurata nella mattinata di lunedì 19 ottobre alla Fiera di Bergamo. Organizzata da Promoberg, la manifestazione prosegue fino a martedì 20 ottobre, riunendo operatori, istituzioni, docenti ed esperti per due giornate di confronto e aggiornamento professionale.

L’obiettivo è rafforzare le competenze dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale, con particolare attenzione alla cultura della sicurezza e al ruolo della prevenzione. Tra gli argomenti principali figurano la riforma del Codice della strada, l’educazione dei cittadini al rispetto delle regole e l’impatto delle nuove forme di mobilità, comprese le prospettive legate alla guida automatizzata.

L’edizione 2026 conferma la crescita dell’appuntamento, che quest’anno conta 109 espositori provenienti da 14 regioni italiane e dalla Francia. Il programma mette a disposizione 127 ore di formazione accreditata, articolate in 36 sessioni e 70 moduli distribuiti in nove aule.

Accanto agli incontri in aula sono previste dimostrazioni e attività esperienziali dedicate agli strumenti e alle soluzioni utilizzabili nel lavoro quotidiano degli agenti. La manifestazione si propone così come un’occasione per condividere conoscenze e affrontare le questioni operative che interessano i servizi di polizia sul territorio.

Al centro del confronto c’è anche la necessità di rendere comprensibili ai cittadini le norme e le ragioni che stanno dietro ai divieti e ai controlli, promuovendo comportamenti responsabili per ridurre il rischio di incidenti stradali.

In questo percorso si inserisce il contributo dell’Università degli studi di Bergamo, da anni impegnata nella formazione della Polizia Locale lombarda: l’ateneo ha organizzato oltre venti corsi e formato più di mille neo agenti.

Alla cerimonia inaugurale, nel piazzale della Fiera di Bergamo, hanno portato il proprio saluto Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile del Comune di Bergamo; Daisy Pirovano, senatrice; Paolo Franco, assessore regionale alla Casa e Housing sociale; e Claudia Terzi, assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche.

Presenti anche Monica Porta, comandante della Polizia Locale di Bergamo; Matteo Copia, comandante della Polizia Provinciale di Bergamo; Maurizio Zorzetto, comandante della Polizia Locale di Pordenone; Emanuele Comi, ricercatore dell’Università degli studi di Bergamo; e Matteo Nespoli, responsabile del Servizio Protezione civile della Città di Dalmine. Tutti fanno parte del Comitato tecnico scientifico del Forum. È inoltre arrivato un messaggio di Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

“La manifestazione è nata cinque anni fa come evento congressuale e si è evoluta fino a diventare un appuntamento che oggi riunisce oltre 100 aziende – spiega Carlo Conte, responsabile operations di Promoberg e del Forum -. Grazie al loro sostegno possiamo portare avanti un percorso di formazione a favore dei Comuni, con attività congressuali e ingresso totalmente gratuiti”.