Etica e Intelligenza artificiale, Ariela Benigni: “Bisogna evitare che prevalga sull’uomo”

“Lo scopo del progetto è fare in modo che l’Intelligenza Artificiale sia a servizio dell’uomo, del bene comune e della sostenibilità”. Così la dottoressa Ariela Benigni, segretario scientifico dell’Istituto Mario Negri, illustra lo scopo di “AlgoRadar”, che la coinvolge nel gruppo di esperti impegnati a monitorare, analizzare e affrontare le sfide etiche, sociali e tecnologiche dell’IA.

È sicuramente un obiettivo ambizioso, ma se non si compie il primo passo è impossibile raggiungere la meta, così nei giorni scorsi il team ha presentato il Manifesto per un’Intelligenza Artificiale responsabile, misurabile e sostenibile. Si tratta di un documento che propone dieci principi guida e una visione nella quale la conformità normativa, pur indispensabile, viene affiancata da una valutazione più ampia delle tecnologie: dalle evidenze scientifiche alle implicazioni etiche, fino agli impatti sul mondo reale. Abbiamo intervistato la dottoressa Ariela Benigni per saperne di più.

In che cosa consiste il progetto AlgoRadar?

È un’iniziativa indipendente che riunisce dieci fondatori operanti in diversi campi: c’è chi ha competenze scientifiche, tecnologiche, filosofiche, giuridiche, economiche e sanitarie, dando vita a un ventaglio di conoscenze ampio e variegato. Io sono stata coinvolta in qualità di biotecnologo e, oltre a me, fanno parte del gruppo Mirella Mastretti (AI Scientist), Maria Pia Abbracchio (Neuroscientist & Pharmacologist), Stefano Antoniazzi (Computing Paradigms and Technologies Scientist), Michela Cinquilli (Canon Lawyer), Elio Franzini (Philosopher), Raul Gabriel (Artist, Writer & AI Editorialist), Mario A. Maggioni (Economist), Daniela Mari (Medical Scientist) e Fabrizio Pecoraro (Public Health and Social Research Scientist).

Si tratta sicuramente di una scelta strategica

Si, la composizione interdisciplinare riflette una convinzione essenziale del Manifesto: l’Intelligenza Artificiale non è soltanto una questione tecnologica. Le sue applicazioni coinvolgono la conoscenza, la salute, i diritti, l’economia, il lavoro, l’educazione e le relazioni sociali. Per comprenderne gli effetti occorre quindi mettere in dialogo competenze diverse, senza ridurre la valutazione a un unico punto di vista. Attingendo dalla propria esperienza, ognuno contribuisce allo sviluppo di criteri, metriche, metodologie di audit e strumenti di monitoraggio per una valutazione dell’IA trasparente e verificabile. Qualche giorno fa alla Camera dei Deputati (martedì 13 ottobre, ndr) si è tenuta la presentazione del Manifesto per un’Intelligenza Artificiale responsabile, misurabile e sostenibile.

E quali proposte esprime?

Il Manifesto propone dieci principi guida e una visione nella quale la conformità normativa, pur indispensabile, viene affiancata da una valutazione più ampia delle tecnologie: dalle evidenze scientifiche alle implicazioni etiche, fino agli impatti sul mondo reale. Più precisamente, i punti in cui si articola sono i seguenti:

1. Centralità e dignità della persona

L’Intelligenza Artificiale deve essere al servizio della persona, rispettandone dignità, diritti e autonomia.

2. Bene comune e sostenibilità

L’innovazione deve contribuire al bene comune e a uno sviluppo sostenibile, considerando gli effetti sociali, economici e ambientali delle tecnologie.

3. Governance responsabile

Le scelte relative all’AI devono essere accompagnate da processi di governance chiari, responsabilità definite e strumenti adeguati di controllo.

4. Supervisione umana

L’AI può ampliare le capacità umane, ma la supervisione deve essere effettiva e adeguata al contesto, preservando la responsabilità delle persone.

5. Trasparenza, affidabilità e verificabilità

I sistemi devono essere valutati attraverso evidenze adeguate, criteri espliciti e verifiche proporzionate ai rischi e agli ambiti di utilizzo.

6. Equità e inclusione

L’AI deve contribuire a contrastare le discriminazioni e a promuovere pari opportunità e accesso equo ai benefici dell’innovazione.

7. Indipendenza della ricerca e della valutazione

La ricerca e la valutazione devono essere condotte con autonomia, rigore metodologico e trasparenza, senza essere subordinate agli interessi dei soggetti valutati.

8. Interdisciplinarietà

La complessità dell’AI richiede il dialogo tra discipline scientifiche, tecnologiche, umanistiche, giuridiche, economiche e sociali.

9. Pluralità di paradigmi

Lo sviluppo dell’AI deve valorizzare approcci computazionali e tecnologici differenti, senza limitarsi ai paradigmi attualmente dominanti.

10. Innovazione responsabile

L’innovazione deve procedere insieme alla valutazione dei suoi effetti, alla consapevolezza dei limiti e all’assunzione di responsabilità.

Ma è possibile coniugare lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale e una dimensione etica?

Non è semplice, ma considerando la pervasività dell’Intelligenza Artificiale è un obiettivo fondamentale. Non vogliamo frenare lo sviluppo tecnologico, ma riteniamo che debbano esserci processi di governance e adeguati strumenti di controllo per fare in modo che sia affidabile, verificabile ed equa, non risulti discriminatoria verso nessuno, promuova pari opportunità e renda accessibili a tutti i benefici dell’informazione.

C’è il rischio che l’Intelligenza Artificiale ci sfugga di mano?

È possibile. Spetta ai politici stabilire le regole. Il nostro gruppo può contribuire affinché l’Intelligenza Artificiale sia responsabile, misurabile e sostenibile. In Italia, dove la sua diffusione è ancora in una fase meno avanzata rispetto ad altri Paesi, possiamo contribuire attivamente a orientarla verso un modello che metta al centro le persone e il bene comune.

Come agirà il gruppo di esperti?

Applicheremo ai temi che di volta in volta emergeranno un approccio rigoroso e una valutazione in linea con i principi espressi dal Manifesto. Sicuramente organizzeremo seminari per far conoscere il gruppo, approfondire gli argomenti e confrontarsi sulle applicazioni e sugli effetti dell’Intelligenza Artificiale. Inoltre, saremo a disposizione per trovare soluzioni pratiche in merito a qualsiasi problematica legata al suo utilizzo. Valuteremo l’IA traducendo i principi etici in criteri trasparenti e verificabili.

Potrebbe approfondire questo concetto

Vogliamo evitare che l’Intelligenza Artificiale metta a repentaglio lo spirito critico e la creatività degli individui: deve essere un partner di pensiero, lasciando sempre alla persona il ruolo centrale nelle decisioni. Nel campo della genomica ci permette di analizzare rapidamente una notevole quantità di dati, ma è necessario controllare che funzioni in modo sicuro, affidabile e utile per i pazienti.

Dietro all’Intelligenza Artificiale ci sono grandi colossi: è possibile fare in modo che rispettino una dimensione etica?