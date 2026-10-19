Dalla Regione 130mila euro per la Bergamasca: fondi per Foppolo e la variante di San Giovanni Bianco

Stanziati 385 mila euro per cinque interventi nelle province di Bergamo, Cremona e Pavia. In Valle Brembana 70 mila euro per lo studio di fattibilità della variante e 60 mila per la manutenzione di via Conciliazione

Regione Lombardia stanzia 385mila euro per finanziare cinque interventi sulla viabilità locale nelle province di Bergamo, Cremona e Pavia. Di questi, 130mila euro sono destinati al territorio bergamasco: 70mila euro serviranno a finanziare lo studio di fattibilità della variante di San Giovanni Bianco, mentre altri 60mila andranno al Comune di Foppolo per la manutenzione di via Conciliazione e degli accessi annessi. Le risorse, interamente a fondo perduto, sono previste da una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Terzi. Il costo complessivo dei cinque interventi ammonta a 460 mila euro.

Per quanto riguarda la provincia di Bergamo, il contributo più consistente è quello destinato alla Comunità Montana Valle Brembana per lo studio di fattibilità della variante di San Giovanni Bianco, un passaggio dedicato alla progettazione di una nuova opera viabilistica. A Foppolo, invece, il finanziamento sarà utilizzato per la manutenzione ordinaria di via Conciliazione e degli accessi collegati.

Gli altri contributi riguardano le province di Cremona e Pavia. Nel Cremonese, 130mila euro sono destinati al Comune di Spino d’Adda per la manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza della strada che collega il paese a Rivolta d’Adda, lungo l’ex provinciale 1. L’intervento ha un costo complessivo di 205mila euro, con 75mila euro di cofinanziamento. In provincia di Pavia, infine, sono previsti 60mila euro per il Comune di Breme e 65mila euro per quello di Canneto Pavese, destinati alla manutenzione ordinaria delle strade comunali.

“Con questo provvedimento – sottolinea l’assessore Terzi – Regione Lombardia risponde alle richieste che arrivano direttamente dai territori, mettendo a disposizione risorse per interventi considerati prioritari dalle comunità locali. L’obiettivo è sostenere gli enti locali nel miglioramento delle infrastrutture, rendendo la rete viaria più sicura e funzionale alle esigenze delle comunità”.

“Le risorse assegnate rappresentano un sostegno concreto alle aree della Val Brembana dove una viabilità sicura ed efficiente è una condizione essenziale per garantire collegamenti, servizi e qualità della vita – aggiunge il consigliere regionale di FdI Alberto Mazzoleni -. La variante di San Giovanni Bianco è particolarmente importante perché riguarda un nodo viabilistico strategico per la valle: sostenere lo studio di fattibilità significa compiere un passo necessario per approfondire le possibili soluzioni progettuali e valutare gli interventi utili a migliorare la circolazione e i collegamenti lungo l’asse vallare”.