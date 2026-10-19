Con UniBg OnAir la musica torna al centro

Si riaccendono oggi lunedì 19 ottobre le luci dell’Acquario di via Salvecchio. Per UniBg OnAir, la radio dell’Università degli studi di Bergamo, è tempo di dare il via alla programmazione autunnale: un ritorno che punta forte su un’identità sonora curata, affiancata da voci storiche, interazione con gli ascoltatori e format inediti. Ecco come si struttura la prima settimana della nuova stagione.

IL BUONGIORNO DEL LUNEDÌ CON “UNIBG LIVE: MISTO RITMO” – La settimana si apre lunedì mattina, dalle 8 alle 10, con il ritorno in diretta della sveglia d’ateneo: Misto Ritmo. Al timone la coppia affiatata formata da Nicola Betti e Joy Cimaschi che raggiunge il traguardo della sua quinta stagione.

La prima ora, orchestrata da Nicola, è un mosaico serrato tra anniversari storici, novità cinematografiche, uscite discografiche e appuntamenti culturali del territorio orobico. Dalle 9 il microfono passa a Joy, tra improvvisazione, l’energia dance dello spazio Ritmo al Cubo e l’indovinello mattutino della Frescura del Giorno. Punto fermo dell’immaginario del programma resta La Posta di Nathan, il celebre piccione viaggiatore dell’emittente – con nido d’ordinanza nei sottotetti di Via Salvecchio – che raccoglie e commenta con ironia le fatiche quotidiane e gli esami della comunità universitaria.

DALLE 18:00 IL PRESIDIO SONORO: LE RUBRICHE MUSICALI- Uno dei punti cardine di questa ripartenza è la fascia quotidiana delle 18:00, pensata come una vera rassegna orizzontale di ricerca musicale, affidata alla cura e alla selezione della redazione musicale dell’emittente. Il lunedì si inizia con QQQ: esplicito omaggio al mantra satirico di Boris («Qualità, Qualità, Qualità»), nel quale Pierluigi Spagnolo propone uno sguardo rigoroso sulla migliore produzione italiana recente. Un viaggio trasversale tra cantautorato, indie e scene underground senza steccati di genere. Martedì spazio ai giovani di ieri con HUB The hair that used to be: snodo ideato per collegare stili emergenti, contaminazioni e nuove rotte d’ascolto, facendo da cerniera tra i diversi linguaggi della scena alternativa. Mercoledì il nostro omaggio alla culla e alla matrice fondamentale di tutta la black music del Novecento (dal jazz al rock, fino al rap, al dub e all’afrobeat odierno), andando oltre gli stereotipi per esplorare le sonorità africane e diasporiche tra radici antiche e pulsazioni contemporanee con Mama Africa. Il giovedì diventa giovane! ossia GGGiovedì, con Gigi’s Groove Garden, la rubrica concepita per «far vibrare il corpo e battere il piede a tempo»: una selezione ritmica e sofisticata che esplora funk, soul, groove e derive ballabili senza limiti cronologici o geografici. Venerdì si conclude con SIDE A (Alessio’s R’n’Beat): rubrica per chi ama esplorare territori sonori fuori dalla comfort zone: atmosfere cinematiche, sfumature scure, jazz sperimentale e l’impatto viscerale dell’hip hop alternativo. E se durante la settimana ve ne perdete qualcuna vi aspettano in replica il sabato nella fascia dalle 13 alle 18.

PAROLE, PAROLE, PAROLE – A dare ritmo e continuità all’intera settimana torna inoltre La parola del giorno, pillola quotidiana che attraversa il palinsesto accompagnando studenti e ascoltatori tra una sessione di studio e una pausa caffè alla scoperta di parole inconsuete dal dizionario. Puntuale il ritorno, di martedì alle 20, le recensioni di Parliamone, il consolidato format che ha fatto compagnia agli ascoltatori durante tutta l’estate facendo scoprire (o riscoprire) libri, album, film e serie tv. Questa settimana è la volta di No Other Choice, il film diretto da Park Chan-Wook, visto da Michela Farina con la voce di Valeria Spertini.

Sempre alle 20 di giovedì, per gli incontri di UniBg OnAir, si succederanno interviste a figure di spicco della vita culturale di Bergamo, a ex studenti e a docenti dell’Università. Questa settimana è la volta di Alessandra Cherubini, già laureata in Scienze della Comunicazione, attualmente in forze presso la radio M2O, che racconterà il suo percorso dalle aule di Città Alta a una delle realtà radiofoniche più importanti d’Italia.

VENERDÌ L’APERITIVO CON “UNIBG LIVE: PLAYLIST” – Il ponte verso il fine settimana è invece affidato alla diretta del venerdì pomeriggio: dalle 16 alle 18 arriva UniBg Live: Playlist, condotto da Mattia e Alessia. Due ore impostate con ironia e solida cultura musicale (il cosiddetto approccio da «giacca leopardata»). Nella prima ora si alternano novità dal mercato discografico, ricorrenze storiche (con immancabile tributo beatlesiano), il quiz interattivo e l’immancabile Momento Vinile. Nella seconda ora la scaletta è interamente nelle mani del pubblico: una playlist collettiva costruita attorno a un filo conduttore tematico, con interazioni dal vivo e chicche dimenticate.

DOVE ASCOLTARCI – Il palinsesto inaugurato oggi rappresenta il primo tassello della stagione, a cui andranno ad aggiungersi nelle prossime settimane ulteriori format, podcast e dirette. Tutti i programmi, le dirette e i podcast sono fruibili in streaming sul sito unibgonair.it e attraverso l’applicazione ufficiale della radio.