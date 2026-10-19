Cittadinanza onoraria al vescovo Beschi, Carnevali: “Bergamo sarà sempre la sua casa”

Pubblichiamo integralmente l’intervento della sindaca Elena Carnevali in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria di Bergamo al vescovo Beschi.

Signora Presidente, gentili autorità civili, militari e religiose, Consigliere e Consiglieri, care bergamasche e cari bergamaschi. In quest’aula consiliare, a pochi giorni dall’approvazione unanime della proposta da parte del Consiglio comunale, è un grande privilegio, e una gioia personale, accogliere sua eccellenza, monsignor Beschi, per conferirgli, a nome della città di Bergamo, alla presenza dei suoi familiari, la cittadinanza onoraria.

Quando conferiamo questo riconoscimento, stiamo compiendo un atto di straordinaria intensità civica e morale. Un’adozione elettiva reciproca, in cui si dichiara che l’appartenenza non è legata al luogo, ma alla condivisione di un destino ideale e a un’alleanza di valori comuni. Trasforma un territorio geografico in uno spazio etico, dimostrando che una comunità non è definita solo dalle sue mura o dai suoi confini, ma dalle idee e dalle persone che decide di accogliere e celebrare. Prima di proseguire, desidero rivolgere un pensiero affettuoso a Papa Leone, che sta affrontando un delicato momento per la propria salute. A lui giungano i nostri più sinceri auguri di completa guarigione.

Caro Vescovo Francesco, quando lei, il 15 marzo 2009, fece il suo ingresso nella Diocesi di Bergamo, iniziò una stagione nuova per la Chiesa bergamasca. Lei è nato a Brescia, nella terra di Papa Paolo VI, ed è arrivato nella terra di Papa Giovanni XXIII, territori dalla forte presenza cattolica, caratterizzati da un tessuto capillare di parrocchie, oratori, associazioni e opere di solidarietà. Il suo ministero si è sempre sviluppato nel dialogo con questa eredità, accompagnandola nelle trasformazioni economiche, sociali e culturali del nuovo millennio, che la società bergamasca – come quella nazionale – ha attraversato e ancora percorre. In questi diciassette anni ha saputo costruire un rapporto di fiducia, di stima e di affetto, che oggi trova un riconoscimento importante nella cittadinanza onoraria.

Già nella sua prima lettera pastorale, «A casa nella Chiesa», aveva indicato una direzione precisa: una comunità cristiana come luogo di appartenenza, accoglienza e fraternità, capace di costruire relazioni, aperta a credenti e non credenti. Un orientamento che ha accompagnato il suo episcopato, inserendosi nel cammino del Sinodo del 2007, proseguito con il piano pastorale dedicato a famiglie, lavoro e festa. Non si trattava di custodire una tradizione, ma di un richiamo alla Chiesa a non piegarsi su sé stessa e a parlare alla vita delle persone. È in questo orizzonte che si è concretizzato il suo impegno nel rafforzare la collaborazione tra parrocchie e il loro legame con i quartieri e il territorio, oltre che lo stretto rapporto con le istituzioni civili.

Proprio il rapporto con le istituzioni, tra cui la nostra, ha consentito di affrontare questioni importanti, a partire da una sensibilità comune di rinnovare la propria capacità di abitare i cambiamenti. Sono ambiti nei quali l’Amministrazione – impegnata a consolidare e ampliare il proprio sistema di politiche sociali, educative, culturali e abitative – e la Diocesi – con la sua rete di parrocchie, oratori, centri di ascolto, Caritas e Patronato – creano importanti spazi e strategie di collaborazione. Una sinergia virtuosa che, coinvolgendo anche fondazioni, associazioni e realtà del volontariato, rappresenta un punto di riferimento per la bergamasca, in quelle che il Bilancio di Missione 2025 della Diocesi definisce “4 aree esistenziali”: famiglia ed educazione, vita sociale e mondialità, cultura e comunicazione, prossimità e cura.

Penso in particolare alla responsabilità educativa verso i bambini e i ragazzi/e, dalle esperienze dei Cre ai laboratori e alle iniziative come Finimondo, alla valorizzazione del patrimonio culturale e museale, che offrono occasioni di crescita, partecipazione, e la possibilità di incontro con culture differenti e di conoscenza della solidarietà internazionale, attraverso l’assunzione di responsabilità. Penso al sostegno alle famiglie, soprattutto a quelle che affrontano situazioni di disabilità e di particolare vulnerabilità, e a esperienze preziose come la Casa Minori e Famiglia Marina Lerma. Così come l’impegno nel contrasto alle nuove forme di povertà, marginalità e solitudine, l’accoglienza, la vicinanza al mondo del carcere, le risposte alle esigenze abitative. Un impegno collettivo che si ritrova anche nei temi scelti negli anni per le celebrazioni del Patrono: dalla compassione del 2020, alla fiducia, alla pace, al dialogo e alla giustizia, intesa come virtù sociale per eccellenza, fino ad «Abitare il futuro» dello scorso anno e a «Custodire la comunità nella concordia» di quest’anno.

Lei ci ha accompagnato anche nel 2020, quando il nostro e il suo cammino sono stati segnati in modo indelebile dalla pandemia di Covid. Alla sofferenza delle famiglie, alla morte di tanti nostri cari, e allo smarrimento collettivo si aggiunse l’impossibilità di vivere normalmente le celebrazioni e i riti che accompagnano la vita e il lutto. L’8 aprile 2020, quando tornarono a Bergamo circa 400 urne con le cenere dei nostri cari, insieme al Sindaco Gori e al Prefetto Ricci, accolse i furgoni e benedì le urne. Poi, entrò nella chiesa del cimitero, dove si trovavano ancora quasi cento bare. Si avvicinò a ciascuna di esse, sfiorandole con la mano, quasi a volerle accarezzare: un gesto simbolico anche per coloro che non avevano potuto dare l’ultimo saluto.

In quei mesi ha saputo tener vivo con incrollabile tenacia il legame con la popolazione attraverso la preghiera e parole di consolazione e vicinanza. I testi raccolti nel volume “La pandemia del dolore e la Speranza”, pubblicato nel 2021, restituiscono la ricerca di un linguaggio capace di stare dentro il dolore senza nasconderlo, affidandolo alla prospettiva evangelica della speranza. Quella tragedia fu una ferita da elaborare, che scoprì le fragilità delle relazioni e il peso della solitudine, soprattutto per gli anziani. Ma fu anche un momento per rafforzare il valore della prossimità e della solidarietà in un tempo di separazione e isolamento, il ruolo degli operatori sanitari, dei volontari e di tutti coloro che, in silenzio, operarono instancabilmente per gli altri. Nel febbraio del 2021, mentre cercavamo faticosamente di uscire dalla fase più difficile, lei ha avviato un pellegrinaggio pastorale. Un percorso che ha tradotto concretamente un’espressione particolarmente significativa del suo ministero: «Servire la vita dove la vita accade». Non una Chiesa distante, ma una presenza che ascolta, accompagna e riconosce le domande.

Il Giubileo del 2025 ha offerto l’opportunità di rilanciare il valore della speranza e del servizio come attenzione concreta, soprattutto a chi è più esposto. Durante il pellegrinaggio a Roma, lei ha esortato i ragazzi a considerare la speranza come «un dono contagioso da mettere in circolo», invitandoli a vincere la solitudine e l’indifferenza tramite l’amicizia, e a vedere la bellezza della meraviglia e dello stupore. Un richiamo per tutti noi all’apprezzamento delle loro potenzialità, alla necessità di connettersi con il loro grido di ascolto o di solitudine, alla volontà di accompagnarli e sostenerli nelle esigenze concrete e nella crescita, offrendo relazioni di senso e incontro, di educazione e partecipazione. Nel 2026 il suo cammino episcopale prosegue con la lettera pastorale «Servire la vita, servire la pace». Quelle due espressioni che raccontano molto del suo modo di intendere la missione della Chiesa e che rappresentano anche un messaggio rivolto alle realtà civili. “La pace – disse – non è una condizione naturale, ovvia e scontata, la pace è una scelta”.

In un tempo segnato da guerre, violazione dei diritti umani, gravissime crisi umanitarie e di privazione delle libertà fondamentali, la pace, come lei ci ricorda, non riguarda soltanto le grandi decisioni della politica internazionale, la diplomazia e i rapporti tra gli Stati. Richiede anche un impegno quotidiano, nella capacità di ascoltare, di comprendere le ragioni degli altri, di rispettare le differenze, di affrontare i conflitti senza trasformarli in ostilità. Così come l’apertura al dialogo interreligioso e interculturale, nella convinzione che la conoscenza e il rispetto reciproco tra fedi e culture differenti siano fondamentali per valorizzare la dignità di tutte le comunità che vivono insieme a noi.

Caro Vescovo Francesco, raccontare il suo episcopato significa, in definitiva, ripercorrere anche la vita della bergamasca. In questo lungo periodo la città è cambiata profondamente. Abbiamo compiuto progressi, sono cambiate le condizioni economiche e sociali, sono emerse nuove fragilità, si sono trasformati i rapporti tra le generazioni, nel mondo del lavoro, dell’abitare, nelle famiglie, e le modalità con cui si partecipa alla società. L’essenza autentica della cittadinanza onoraria parla di “geografia dell’anima”, perché riconosce il contributo umano, intellettuale, morale, civile e religioso di chi ha lasciato un’impronta così profonda nel tessuto della nostra comunità da renderla, a tutti gli effetti, parte integrante della sua storia. Un gesto di gratitudine per chi ha “servito” certamente la Diocesi, ma anche uomini e donne nel cammino dentro la società, con la sua sensibilità, la capacità di ascoltare e la presenza nei momenti più significativi.