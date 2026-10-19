Christmas Design torna a Bergamo: 13 installazioni per vivere il Natale all’insegna dello “Stato di Grazia”

Bergamo. Rallentare, ascoltare e alleggerirsi, lasciando spazio a ciò che conta davvero. È questo il messaggio al centro della quarta edizione di Christmas Design, la mostra diffusa che dal 21 novembre al 6 gennaio porterà a Bergamo 13 installazioni d’autore, liberamente accessibili al pubblico, nei luoghi simbolici della città.

Organizzata dal Distretto urbano del commercio (Duc) di Bergamo, con il sostegno del Comune, di Regione Lombardia, Visit Bergamo e Provincia di Bergamo, la manifestazione sceglie per il 2026 il tema “Stato di Grazia”. Un invito a riscoprire una dimensione più consapevole del vivere quotidiano, attraverso il design, l’arte e la condivisione degli spazi urbani.

Lo Stato di Grazia viene interpretato come una condizione da ricercare attraverso gesti concreti: ascoltare se stessi e gli altri, rispettare ciò che ci circonda e liberarsi del superfluo. Non un’astrazione o una fuga dalla realtà, ma un modo diverso di vivere le relazioni e gli spazi comuni, recuperando valori come il rispetto, la conciliazione e il senso di comunità.

“Viviamo un momento storico segnato da grandi conflitti e anche da una crescente conflittualità nella società. Tutto sembra dover essere urlato – osserva Maurizio Vegini, direttore artistico e ideatore di Christmas Design -. Parlare di Stato di Grazia significa invitare a una riflessione personale e collettiva, recuperare un senso di conciliazione e provare a sospendere il giudizio”.

“La grazia non è fuga dalla realtà: è una forma di attenzione verso noi stessi, verso gli altri e ciò che ci circonda. Rallentare, ascoltare, alleggerirsi per noi diventano gesti concreti”, aggiunge Vegini.

Per la prima volta, Christmas Design affianca al tema dell’anno anche un colore generativo, destinato a fare da filo conduttore alle diverse interpretazioni degli artisti e dei designer: l’azzurro, luminoso e arioso, evocativo di un cielo che torna a respirare dopo la pioggia.

Alla dimensione visiva si aggiunge quella sonora. Gli studenti del Dipartimento di musica applicata del Politecnico delle Arti di Bergamo-Conservatorio Gaetano Donizetti saranno coinvolti nella realizzazione di un brano capace di rappresentare lo “Stato di Grazia”. La composizione accompagnerà la comunicazione e gli appuntamenti della manifestazione.

Torna inoltre, per il secondo anno, Christmas Design Artisan, la sezione speciale promossa da Confartigianato Imprese Bergamo per valorizzare i saperi e le competenze delle imprese artigiane associate.

Dal centro di Bergamo Bassa a ChorusLife

Per la quarta edizione, le installazioni saranno concentrate maggiormente nel cuore di Bergamo Bassa, con un’importante novità: per la prima volta la mostra raggiungerà anche il distretto di ChorusLife, ampliando il percorso in città.

Tra gli appuntamenti confermati c’è il ritorno del Bosco di Natale in piazza Vittorio Veneto. Quest’anno il progetto crescerà per dimensioni e impatto, trasformandosi in un vero e proprio Bosco dell’incanto. L’allestimento occuperà l’intera porzione occidentale della piazza, con uno spazio immersivo pensato per suscitare meraviglia e coinvolgere i visitatori.