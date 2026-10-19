“Cani senza guinzaglio nei parchi, così si mette a rischio la convivenza civile”

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Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un cittadino residente a Bonate Sotto.

Desidero sottoporre alla Vostra attenzione una problematica che negli ultimi anni è ampliamente degenerata che riscontro quotidianamente e che sono sicuro non riguarda solo il comune in cui vivo: il sempre più frequente mancato rispetto dell’obbligo di condurre i cani al guinzaglio in particolare nei parchi pubblici e nelle aree verdi del Comune. È ormai abituale assistere alla presenza di cani lasciati liberi di circolare nei parchi, anche in prossimità di aree frequentate da bambini e famiglie. Oltre ai parchi del paese, sempre più spesso sui sentieri del parco Brembo, che frequento per attività sportiva, mi trovo cani slegati che reagiscono al passaggio di runner piuttosto che ciclisti.

Sebbene la maggior parte degli animali non manifesti comportamenti aggressivi, è evidente che nessun proprietario può garantire con assoluta certezza le reazioni del proprio cane in ogni circostanza. L’aspetto che più preoccupa è la percezione di una sostanziale assenza di controlli e di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sul rispetto delle regole già esistenti. Questa situazione porta inevitabilmente molte persone a considerare facoltativo un obbligo che invece è previsto dalla normativa nazionale. Le cronache degli ultimi anni, raccontate anche sul vostro giornale (ultima l’aggressione al pensionato a Cusio di questa estate), dimostrano purtroppo come episodi gravi possano verificarsi quando il controllo dell’animale viene meno.

Naturalmente non si tratta di demonizzare gli animali né i proprietari responsabili, che rappresentano la grande maggioranza. Al contrario, proprio per tutelare i cani stessi, i loro proprietari e tutti i cittadini, è fondamentale far rispettare poche e semplici regole di convivenza civile. Spesso mi capita di cercare di richiamare educatamente i proprietari al rispetto delle regole ottenendo però in risposta aggressioni verbali o insulti. Questa situazione scoraggia il senso civico e rende ancora più difficile contrastare comportamenti scorretti. Per questo motivo è necessario un maggiore impegno da parte delle autorità competenti attraverso controlli e campagne di sensibilizzazione.

Mi auguro che le Amministrazioni comunali coadiuvate dalle Polizie Locali non trascurino questo tema che riguarda la sicurezza e la serenità di tutti i cittadini e valutino un incremento dei controlli (evitando di chiudere un occhio quando vedono tali situazioni) e la sensibilizzazione tramite campagne informative e sul rispetto delle norme vigenti. Ritengo che intervenire oggi con prevenzione e informazione sia molto meglio che dover affrontare in futuro episodi che potrebbero avere conseguenze gravi per persone e animali.