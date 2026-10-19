Cammina Natura, oltre 120 escursioni gratuite in Italia: otto appuntamenti in Lombardia

Sabato 24 e domenica 25 ottobre torna l’iniziativa promossa da Aigae per valorizzare biodiversità, patrimonio storico e tradizioni locali. In programma anche visite a Villa Toeplitz e un trekking sulle Prealpi varesine.

Due giornate per scoprire il patrimonio naturalistico e culturale italiano, camminando tra boschi, parchi e montagne. Sabato 24 e domenica 25 ottobre torna Cammina Natura, l’iniziativa promossa dall’Associazione italiana guide ambientali escursionistiche (Aigae), giunta alla sua ottava edizione. In programma oltre 120 escursioni gratuite in tutta Italia, di cui otto in Lombardia.

L’appuntamento rientra nelle Giornate nazionali delle guide ambientali escursionistiche e punta a promuovere un modo di vivere il territorio attento alla biodiversità, al turismo responsabile e all’economia circolare, senza dimenticare le testimonianze storico-archeologiche e le tradizioni locali.

Le escursioni sono pensate per coinvolgere persone di tutte le età e permettere di conoscere ambienti diversi, dal mare alla montagna, passando per boschi certificati, parchi e aree protette. L’iniziativa vuole anche valorizzare il ruolo delle Guide ambientali escursionistiche (Gae), professionisti che accompagnano i partecipanti alla scoperta del patrimonio naturale, storico e culturale dei territori.

Le iniziative in Lombardia

Tra le proposte lombarde, sabato 24 ottobre è in programma “Villa Toeplitz: storie e curiosità dal mondo degli alberi”, un’occasione per conoscere da vicino la biodiversità che caratterizza il parco della villa, attraverso un percorso dedicato alle specie arboree e alle peculiarità del luogo.

Domenica 25 ottobre spazio invece al “Giro transfrontaliero delle 5 vette”, un itinerario di trekking ad anello che raggiunge cinque cime delle Prealpi varesine, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare il paesaggio montano del territorio.

Il calendario completo delle escursioni lombarde, con le informazioni sui singoli appuntamenti e le modalità di partecipazione, è consultabile sul sito di Aigae

L’impegno delle guide ambientali escursionistiche

Attiva dal 1992, Aigae conta oltre 3.500 guide associate in tutta Italia, organizzate in 20 coordinamenti territoriali. L’associazione stima circa 150mila escursioni all’anno e comprende, tra i propri iscritti, 783 Guide Parco, 650 guide abilitate anche come accompagnatrici turistiche, 55 Guide speleologiche e 17 Guide vulcanologiche.

Cammina Natura è realizzata con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Uncem, Federparchi, Legambiente, Oltreterra, Pefc Italia, Touring Club Italiano, Wwf Italia e Associazione italiana turismo responsabile. Rai Pubblica Utilità è media partner dell’iniziativa.