Bergamo, si è insediato il nuovo vicario della Prefettura: è Marcello Oggianu

Il viceprefetto, 60 anni, arriva da Sassari. Ha alle spalle una lunga esperienza nelle prefetture della Sardegna, dove ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali e svolto le funzioni di vicario del prefetto

Si è insediato alla Prefettura di Bergamo Marcello Oggianu, nominato vicario del prefetto Luca Rotondi. Viceprefetto, nato a Cagliari il 28 novembre 1965 e laureato in giurisprudenza, è entrato nella carriera prefettizia nel 1996.

Oggianu arriva dalla Prefettura di Sassari, dove dal 2022 ha svolto le funzioni di vicario, occupandosi anche della gestione finanziaria, delle attività contrattuali e dei servizi generali, oltre che dei rapporti con gli enti locali e delle consultazioni elettorali e referendarie.

Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza nelle prefetture sarde di Oristano e Cagliari. A Oristano ha prestato servizio dal 1996 al 2004 e, successivamente, dal 2018 al 2019, ricoprendo incarichi legati al sistema sanzionatorio amministrativo, agli affari legali, all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Dal 2004 al 2017 ha lavorato alla Prefettura di Cagliari, dove ha ricoperto diversi ruoli, tra cui quelli di vice capo di gabinetto e di dirigente delle aree dedicate alla sicurezza pubblica, alla cittadinanza e all’immigrazione. Promosso viceprefetto nel 2017, nel 2021 ha assunto le funzioni di vicario del prefetto di Cagliari, affiancandole agli incarichi di capo di gabinetto e alla direzione di diversi uffici, tra cui quelli dedicati alla protezione civile e al coordinamento del soccorso pubblico.

Nel suo percorso professionale ha svolto anche incarichi commissariali: nel 2019 è stato commissario ad acta al Comune di Sant’Antioco, nel Sud Sardegna, mentre tra il 2000 e il 2001 ha ricoperto il ruolo di commissario straordinario a Sorradile, in provincia di Oristano. È stato inoltre relatore in corsi di formazione per ufficiali di stato civile e anagrafe e in incontri di studio a Oristano, Cagliari e Sassari.