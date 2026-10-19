I fatti|
Bergamo e Treviglio, ragazzini assaltano i supermercati durante le proteste: “Erano a volto coperto, reparti saccheggiati”
Alla Coop di Treviglio lunedì e al Gigante di via Bono a Bergamo sabato. Un giovane spacca il vetro di una macchina con una sassata
Le proteste studentesche che lunedì mattina hanno coinvolto oltre mille ragazzi attorno all’istituto Oberdan di Treviglio sono state accompagnate anche da episodi di furto e vandalismo, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, presenti in massa sul territorio per presidiare la situazione. Tra i fatti segnalati, un’irruzione alla Coop, a poca distanza dall’epicentro delle manifestazioni, dove un gruppo di minorenni, alcuni con volto travisato, ha preso d’assalto il supermercato, rubando diversi generi alimentari.
Uno dei ragazzi coinvolti è stato individuato dalla Polizia, che lo hanno accompagnato al commissariato di Treviglio, dove è stato denunciato. Restano da chiarire alcuni aspetti dell’accaduto: per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e quantificare il valore della merce sottratta, saranno esaminate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. Non è ancora chiaro, infatti, se il minorenne fermato avesse con sé la refurtiva al momento del controllo. Quello alla Coop non sarebbe l’unico episodio verificatosi nelle stesse ore. Un altro ragazzo è stato infatti fermato e denunciato per aver preso a sassate un’automobile, anche in questo caso nelle vicinanze della zona interessata dalle proteste.
Un episodio analogo si era verificato nella tarda mattinata di sabato, questa volta a Bergamo, dove un gruppo di giovanissimi aveva fatto irruzione nel supermercato “Il Gigante” di via Bono, durante il passaggio delle manifestazioni e delle proteste studentesche in città. A raccontare quanto accaduto è Ugo Benedetti, 75 anni, che sabato 17 ottobre si trovava all’interno del punto vendita insieme alla sorella. “Ero alla cassa a pagare con mia sorella attorno alle 12.30, quando ci siamo visti arrivare addosso una massa di ragazzi”, ha raccontato. “Avevano quindici o sedici anni, alcuni a volto coperto. Sono corsi verso gli scaffali di biscotti, cioccolato, caramelle e frutta, prendendo di tutto e di più”.
La scena si sarebbe consumata nel giro di pochissimi minuti, lasciando i clienti disorientati. “Le persone gli urlavano “delinquenti”, eravamo tutti spaventati. Mentre fuggivano hanno dato una spinta al mio carrello, all’uscita c’erano altri ragazzi che li aspettavano per dividersi la refurtiva. Hanno anche rotto un vetro della porta scorrevole e sono spariti. È durato tutto pochissimi minuti”, ha riferito Benedetti. Anche su quanto avvenuto a Bergamo sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dell’irruzione e le responsabilità dei giovani coinvolti.