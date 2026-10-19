Bergamo e Treviglio, ragazzini assaltano i supermercati durante le proteste: “Erano a volto coperto, reparti saccheggiati”

Le proteste studentesche che lunedì mattina hanno coinvolto oltre mille ragazzi attorno all’istituto Oberdan di Treviglio sono state accompagnate anche da episodi di furto e vandalismo, che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, presenti in massa sul territorio per presidiare la situazione. Tra i fatti segnalati, un’irruzione alla Coop, a poca distanza dall’epicentro delle manifestazioni, dove un gruppo di minorenni, alcuni con volto travisato, ha preso d’assalto il supermercato, rubando diversi generi alimentari.

Uno dei ragazzi coinvolti è stato individuato dalla Polizia, che lo hanno accompagnato al commissariato di Treviglio, dove è stato denunciato. Restano da chiarire alcuni aspetti dell’accaduto: per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e quantificare il valore della merce sottratta, saranno esaminate le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato. Non è ancora chiaro, infatti, se il minorenne fermato avesse con sé la refurtiva al momento del controllo. Quello alla Coop non sarebbe l’unico episodio verificatosi nelle stesse ore. Un altro ragazzo è stato infatti fermato e denunciato per aver preso a sassate un’automobile, anche in questo caso nelle vicinanze della zona interessata dalle proteste.

Un episodio analogo si era verificato nella tarda mattinata di sabato, questa volta a Bergamo, dove un gruppo di giovanissimi aveva fatto irruzione nel supermercato “Il Gigante” di via Bono, durante il passaggio delle manifestazioni e delle proteste studentesche in città. A raccontare quanto accaduto è Ugo Benedetti, 75 anni, che sabato 17 ottobre si trovava all’interno del punto vendita insieme alla sorella. “Ero alla cassa a pagare con mia sorella attorno alle 12.30, quando ci siamo visti arrivare addosso una massa di ragazzi”, ha raccontato. “Avevano quindici o sedici anni, alcuni a volto coperto. Sono corsi verso gli scaffali di biscotti, cioccolato, caramelle e frutta, prendendo di tutto e di più”.