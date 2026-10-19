Araberara raddoppia: da venerdì 23 ottobre in edicola il “Valcamonica”

Si diventa grandi. O si diventa vecchi. O si diventa grandi invecchiando. O si invecchia diventando grandi. Ma si può anche provare a fare il contrario. Crescere a ritroso. Sognando.

Araberara il 10 maggio del prossimo anno compirà 40 anni, mentre Valcamonica a gennaio ne compie 10.

Valcamonica era sino a pochi giorni fa ‘cugino’ di Araberara, insomma, la redazione era la nostra, ma la proprietà no, noi fornivamo service, articoli e giornalisti. Dal numero che esce venerdì 23 ottobre cambia tutto, Valcamonica diventa di proprietà e uscirà con la stessa carta patinata, con la stessa grafica di Araberara, lo troverete anche in tutte le edizioni bergamasche, dorso di Araberara, un inserto in più, dove trovare tutte le notizie di una Valle complicata ma affascinante, geograficamente impegnativa, dal lago d’Iseo con Pisogne alla montagna ai confini con la Valtellina con Ponte di Legno, ambiziosa, candidata a Capitale della Cultura, (prima volta per una zona e non per una città sola), piena zeppa di storia (i camuni) e di storie.

Si comincia.