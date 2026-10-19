Ampliamento Fiera di Bergamo, dieci candidature per la progettazione: cantiere al via nella primavera del 2028

Sono dieci le candidature pervenute alla manifestazione di interesse promossa da Bergamo Fiera Nuova S.p.A. per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva del primo lotto di ampliamento della Fiera di Bergamo.

Alla scadenza del termine, giovedì 15 ottobre, hanno risposto all’avviso operatori economici e studi professionali provenienti da diverse regioni italiane. La Commissione di esperti si riunirà il 13 novembre per valutare le candidature e individuare i cinque operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, nell’ambito della quale saranno chiamati a presentare una proposta tecnico-economica. L’affidamento dell’incarico è previsto entro la fine del 2026.

La Commissione è composta dall’ingegner Sergio Signoroni, dirigente del Comune di Bergamo (presidente); dall’ingegner Marco Bergamini, dirigente della Provincia di Bergamo; dal professor Oscar Eugenio Bellini, del Dipartimento ABC del Politecnico di Milano; dall’ingegner Donato Musci, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo; dall’architetto Giorgio Cavagnis, presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo.

Secondo quanto previsto dal Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere sottoposto alla Conferenza dei Servizi nella primavera 2027, seguito dal progetto esecutivo entro il 30 giugno. Successivamente, sarà la Provincia di Bergamo a ricoprire il ruolo di Stazione Unica Appaltante per conto di Bergamo Fiera Nuova S.p.A.

L’apertura del cantiere è prevista per la primavera 2028 mentre l’entrata in funzione del nuovo blocco espositivo entro la fine del 2029. Durante i lavori sarà garantita la piena operatività del polo fieristico, senza interrompere le manifestazioni in calendario.

Il Lotto 1, primo dei cinque previsti dal Masterplan, comprende un blocco espositivo composto da due padiglioni di 2.900 metri quadrati ciascuno, collegabili attraverso uno spazio ibrido di circa 1.000 metri quadrati, configurabile in base alle esigenze delle manifestazioni. Il quadro economico complessivo è di 10 milioni di euro, comprensivi di lavori, forniture, oneri per la sicurezza e spese tecniche, tra cui progettazione, direzione lavori e collaudo.

“Le dieci candidature, provenienti da tutta Italia, confermano l’interesse per un progetto strategico, destinato a rafforzare l’attrattività della Fiera anche a livello internazionale – ha sottolineato Giuseppe Epinati, Amministratore Unico Bergamo Fiera Nuova S.p.A. -. Ora procediamo con rigore nella selezione dei progettisti: puntiamo su qualità architettonica, funzionalità degli spazi e sostenibilità ambientale, nel rispetto dei tempi previsti”.

L’AMPLIAMENTO: CINQUE LOTTI E 45 MILIONI DI INVESTIMENTO