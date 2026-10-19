Il cartellone|
Al cinema in settimana: da “Carlo Acutis” a “L’isola dei ricordi”
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana
È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale cinematografiche bergamasche spiccano “Mammina”, “L’estranea”, “Verity”, “Carlo Acutis – Il giovane santo”, “Coyote vs Acme”, “Heart of the Beast”, “Insidious: Fuori dall’altrove”, “Je so’ pazzo”, “Jumbo – La voce di Don”, “L’isola dei ricordi”, “Naza”, “Oceania”, “Primetime”, “Street Fighter”, “Trainspotting” e “Whalefall”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.
LUNEDI’ 19 OTTOBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
La programmazione del Cineteatro Gavazzeni di Seriate
CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino
MARTEDI’ 20 OTTOBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
La programmazione del Cineteatro Gavazzeni di Seriate
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
Carlo Acutis – Il giovane santo – Foto film Uci