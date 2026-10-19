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Cultura e Spettacolo
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Al cinema in settimana: da “Carlo Acutis” a “L’isola dei ricordi”

19 ottobre 2026 | 07:00
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Al cinema in settimana: da “Carlo Acutis” a “L’isola dei ricordi”

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale cinematografiche bergamasche spiccano “Mammina”, “L’estranea”, “Verity”, “Carlo Acutis – Il giovane santo”, “Coyote vs Acme”, “Heart of the Beast”, “Insidious: Fuori dall’altrove”, “Je so’ pazzo”, “Jumbo – La voce di Don”, “L’isola dei ricordi”, “Naza”, “Oceania”, “Primetime”, “Street Fighter”, “Trainspotting” e “Whalefall”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 19 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
La programmazione del Cineteatro Gavazzeni di Seriate

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

MARTEDI’ 20 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate
La programmazione del Cineteatro Gavazzeni di Seriate

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

 

Carlo Acutis – Il giovane santo – Foto film Uci