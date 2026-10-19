A4, chiusure notturne a Cavenago e Dalmine: date e alternative

La prima chiusura è prevista dalle 21 di martedì 20 ottobre alle 5 di mercoledì 21 ottobre. In questa fascia oraria la stazione di Cavenago sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa, gli automobilisti potranno utilizzare le stazioni di Trezzo o Agrate.

Il secondo provvedimento riguarda la stazione di Dalmine, che sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni dalle 21 di venerdì 23 ottobre alle 5 di sabato 24 ottobre. Per chi deve entrare in autostrada a Dalmine, le alternative consigliate sono la stazione di Capriate per chi viaggia in direzione Milano e quella di Bergamo per chi è diretto verso Brescia.