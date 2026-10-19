“A talent for murder” un raffinato thriller con l’ottima Helen Mirren

Helen Mirren nel film “A talent for murder”

La nostra veloce incursione alla Festa del Cinema di Roma si chiude con la segnalazione di tre pellicole molto diverse tra loro ma tutte degne di attenzione. Due sono in concorso e una appartiene alla sezione Grand Public.

“Skateboarding is not for girls” (Concorso Progressive Cinema), della giovane regista Dina Duma (Skopje,1991) narra di Adela, una ragazzina rom di Skopje, che vive in un quartiere periferico con la madre e la sorella maggiore Zara. Il padre emigrato si è rifatto una vita in Svizzera e le ha praticamente abbandonate. Quando la famiglia entra in crisi, la madre decide a malincuore di vendere Zara al “mercato delle spose”. Adela si ribella e, dopo vari tentativi di trovare lavoro, sceglie di partecipare a una gara di skateboard per vincere il premio in palio. per fare ciò dovrà sfidare le regole della propria cultura. Sospeso tra una gara di skateboard e un rito matrimoniale, è un efficace racconto tragicomico sulla condizione femminile contemporanea. Una bella prova d’autore in grado di catturare la vitalità incontenibile delle ragazze in un Paese e una cultura ancora agganciati a tradizioni patriarcali come quella del “mercato delle spose” o la prova di verginità esposta alla comunità durante la prima notte di matrimonio (!). Un film riuscito perché, senza autocompiacimenti o lungaggini, affronta in modo diligente e intelligente il tema della femminilità e del controllo su di essa, del modello stesso di femminilità, restituendo al contempo affetti, delusioni, speranze e contraddizioni. Non ci dispiacerebbe si aggiudicasse il premio.

“I see buildings falling like lightning” (Concorso Progressive Cinema) della regista britannica Clio Barnard parte benissimo e poi nella seconda parte perde slancio, ma è d’altro canto quello che avviene ai protagonisti. Amici d’infanzia cresciuti a Birmingham in un semplice complesso residenziale, Patrick, Shiv, Rian, Oli e Conor insieme dividevano i giorni e sognavano le vite che avrebbero fatto. Compiuti trent’anni, però, la realtà è amara e il futuro in cui avevano sperato sembra sempre più fuori portata. Tanta musica – l’inizio sembra un grintoso musical -, luci e ombre, una felicità sempre inseguita e una solidarietà di gruppo sempre tenuta viva. È un racconto della working class britannica contemporanea senza paternalismo né retorica, che ci butta dentro la mischia delle serate al pub di questo gruppo, delle loro dipendenze, delle loro vite disordinate e della loro sincera amicizia. Ognuno è efficacemente ritratto e finiamo per empatizzare a tratti. Un quarto d’ora meno ne avrebbe aumentato l’incisività. Gli edifici abbattuti al posto dei quali si fa strada una nuova edilizia sono la metafora di una società cambiata, che fatica a stare in piedi.