A Boccaleone una scuola ritinteggiata grazie a un privato: “Fatichiamo a curare tutti gli edifici con risorse comunali”

La biblioteca della scuola

Bergamo. Pareti color pesca e bianche, dal basso fino ai soffitti. Alla scuola primaria Savio di Boccaleone, in via Isabello, sono state ritinteggiate quattordici aule, ma anche corridoi, bagni, atri e perfino i termosifoni. L’intervento è di AkzoNobel, in collaborazione con il Comune, ed è stato completato prima del ritorno in classe.

I lavori sono andati avanti dal 18 agosto al 4 settembre, durante la chiusura estiva, per non interferire con le lezioni e hanno riguardato il piano terra e il primo piano. Sulle pareti sono stati usati prodotti a base acquosa: smalti ecologici nella fascia inferiore, la più esposta all’usura, e idropitture nella parte alta e sui soffitti, scelti per resistenza e facilità di manutenzione. Un anno fa, nello stesso edificio, erano stati sostituiti i serramenti e sistemato il tetto con risorse pubbliche. Stavolta a muoversi è stato un privato: è il primo intervento di edilizia scolastica in città realizzato con un partenariato di questo tipo.

Il quadro in cui si inserisce è quello di una città con 54 scuole comunali (di ogni ordine e grado, compresi gli asili) e di bilanci sempre più stretti. “La qualità media è buona, ma non nego che fatichiamo a mantenere al meglio tutti gli edifici – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Ferruccio Rota -. Facciamo il possibile con risorse economiche che si stanno via via riducendo sempre più. Siamo sempre alla ricerca di finanziamenti statali o regionali, ma faticano ad arrivare: la collaborazione pubblico-privato diventa così fondamentale”.

Per chi la scuola la vive ogni giorno, il valore è anche simbolico. “I bambini sono il futuro della nostra comunità – ricorda Milena Dasdia, dirigente dell’Istituto comprensivo De Amicis, al quale fa capo la primaria Savio -. Ai nostri alunni dico: è un diritto poter apprendere in spazi puliti, così come è un dovere custodirli gelosamente”. Circa il 30% dei bambini iscritti, sottolinea la dirigente, arriva da altri quartieri della città o da altri Comuni. Sulla stessa linea l’assessora ai Servizi scolastici Marzia Marchesi: “Poter passare il tempo in un ambiente rimesso a nuovo facilita l’apprendimento. Non sempre le nuove scuole hanno la possibilità di ritinteggiarsi, anche per una questione di budget”.