Allo Sghirlanzoni|
Il Rugby Bergamo bagna il ritorno in Serie A con una vittoria: 32-23 contro Monferrato
Pomeriggio perfetto per i giallorossi, che inaugurano il campionato con cinque punti
Buona la prima, anzi buonissima, per la prima squadra del Rugby Bergamo 1950, sponsorizzata Italian Floor Design, che ha debuttato in casa nel campionato di A battendo per 32-23 il quotato Rugby Monferrato nell’impianto cittadino Sghirlanzoni di via della Presolana davanti a oltre 500 tifosi bergamaschi.
Pomeriggio di festa sugli spalti, per il pubblico bergamasco, e per la squadra giallorossa, sempre avanti per oltre sessanta minuti, poi finita sotto sul 13-18 ma capace di ribaltarla nel giro di due minuti, conducendola nel finale, in un pomeriggio di emozioni e spettacolo. Vittoria che permette all’IFD Bergamo di conquistare subito cinque punti in classifica, partendo con il piede giusto nel nuovo campionato di serie A.
“In questi casi si direbbe che chi ben comincia… ma la nostra opera è ancora lunga, al di là del risultato positivo, siamo consapevoli di dover molto perfezionare la gestione della partita. I leader che abbiamo in campo hanno tirato le redini e siamo riusciti a restare sul pezzo e i cambi nella ripresa hanno fatto la differenza. Questo è un gruppo molto unito, questa partita ci ha confermato che questo sarà un campionato molto difficile e usurante, ma siamo convinti, lavorando così, di poter arrivare fino in fondo”, il commento a fine gare dell’head coach giallorosso, Roberto Schipani.
Bilancio di giornata perfetto per il presidente Antonio Musco: “Era difficile finire meglio di così, prendendo subito cinque punti al primo contatto con la nuova categoria e con una grande cornice di pubblico che ha sempre sostenuto la squadra. Che ha ben saputo affrontare il momento di difficoltà nel secondo tempo. Giornata perfetta per noi: ha vinto U18 e la ‘cadetta’ di serie C ha vinto 39-0 in casa dell’Union Rugby Garda, per cui tutto perfetto”.