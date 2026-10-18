Il Rugby Bergamo bagna il ritorno in Serie A con una vittoria: 32-23 contro Monferrato

“In questi casi si direbbe che chi ben comincia… ma la nostra opera è ancora lunga, al di là del risultato positivo, siamo consapevoli di dover molto perfezionare la gestione della partita. I leader che abbiamo in campo hanno tirato le redini e siamo riusciti a restare sul pezzo e i cambi nella ripresa hanno fatto la differenza. Questo è un gruppo molto unito, questa partita ci ha confermato che questo sarà un campionato molto difficile e usurante, ma siamo convinti, lavorando così, di poter arrivare fino in fondo”, il commento a fine gare dell’head coach giallorosso, Roberto Schipani.