Sport e spettacolo: ad Albano serata benefica per la Croce Rossa

Albano Sant’Alessandro. Sport, spettacolo e solidarietà danno vita a un evento benefico ad Albano Sant’Alessandro. L’appuntamento è venerdì 7 ottobre al campo sportivo, dove si terrà un’iniziativa a favore della Croce Rossa: l’obiettivo è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza per il territorio dell’Hinterland.

La serata si aprirà alle 19.30 ospitando diverse performances artistiche e sportive: fino alle 20.30 andranno in scena esibizioni di ballo, karate e muay thai, ma ci sarà spazio anche per la pallavolo, il tennis e altri sport ancora. Non mancherà, inoltre, la musica, con il pianista bergamasco Davide Locatelli pronto a regalare tante emozioni.

Alle 20.45, poi, comincerà la partita di calcio benefica“Un gol con il cuore”, che vedrà scendere in campo due squadre: una – chiamata “Grande cuore team” – sarà composta da Croce Rossa, esercito – Terzo Reggimento Sostegno Aves “Aquila” Orio al Serio e infermieri del pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre l’altra sarà formata dalla nazionale artisti. Fra questi ultimi ci saranno il comico Andrea Pisani dei PanPers e tanti altri ospiti.