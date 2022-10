Incarichi di prestigio, onorificenze e tirocini sospetti: chi è Molinari, l’ex prof arrestato dalla Finanza

L’ultima è quella di “Cavaliere dell’Ordine di San Silvestro. Ordine cavalleresco del Vaticano che viene conferito per merito ai laici particolarmente benemeriti della Chiesa e delle opere cattoliche”. Un’onorificenza che si aggiunge a quelle di “Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e di Cavaliere Ufficiale di Merito del Sacro Militare Ordine Costantiano”. Così, lo scorso 20 settembre, Fabio Molinari aggiornava il suo profilo Facebook, riportando l’ultimo riconoscimento ricevuto dalle istituzioni.

A poche settimane di distanza, il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale provinciale di Sondrio – 44 anni, bergamasco, originario di Rogno – è finito agli arresti domiciliari con una pesante lista di accuse: dalla concussione all’induzione indebita, peculato e turbativa d’asta. Secondo chi indaga, tra le altre cose, avrebbe esercitato pressioni sui presidi della Valtellina per assumere dei giovani che, in cambio, avrebbero versato parte dei loro stipendi sul conto corrente di un’associazione culturale a lui collegata.

Una lista di accuse seconda soltanto a quella degli incarichi riportati nel suo corposo curriculum: Molinari – si legge – è stato docente di lettere nei licei “Sant’Angela” di Fiorano al Serio, “Fantoni” di Clusone, “Celeri” e “Battisti” di Lovere, mentre dal 2009 al 2011 è stato assessore esterno all’Istruzione, Cultura e Turismo per il Comune di Valgoglio, ancor prima consulente degli assessorati all’Istruzione e all’Urbanistica della Provincia di Bergamo. In Valle Seriana è stato al vertice di associazioni e commissioni varie, operando per altre in qualità di delegato e consigliere. Ha diretto un’emittente televisiva locale ed è stato anche portavoce della Comunità Montana. A Lovere siede nel CdA della prestigiosa Fondazione Accademia Tadini, ma in passato ha ricevuto incarichi anche al di fuori della provincia di Bergamo, dal Ministero dell’Istruzione per esempio. Fino a diventare provveditore a Cremona e Sondrio.

Il tirocinio proposto al sindaco di Onore

Il cerchio attorno al dirigente bergamasco aveva cominciato a stringersi lo scorso 15 giugno, quando la Guardia di Finanza aveva eseguito un decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Sondrio. “I fatti contestati riguardano reiterate ingerenze nelle assunzioni del personale docente da parte dei presidi, attraverso la cosiddetta procedura di messa a disposizione (MAD), nonché l’utilizzo di fondi pubblici per acquistare beni per fini estranei a quelli istituzionali, ovvero per saldare debiti per spese personali – spiega testualmente la nota diffusa martedì dalla Procura di Sondrio -. Sono stati contestati anche i consolidati rapporti tra Molinari e diversi giovani a cui il dirigente avrebbe promesso e fatto attribuire in maniera illecita incarichi di docenza, borse di studio, stage e tirocini retribuiti presso gli istituti scolastici della provincia”.

Il 23 dicembre 2021, sul suo profilo Facebook, Molinari si complimentava pure con Michele Schiavi, 23enne sindaco del Comune di Onore, in Valle Seriana, nonché vicecoordinatore provinciale di FdI. “L’ho conosciuto per puro caso – scriveva -. Quando fu eletto sindaco nel 2019 era il più giovane d’Italia (è del 1999, quindi è ancora giovanissimo). Credo di non averlo più visto per vari mesi. Poi, non ricordo il motivo, ci siamo incontrati di nuovo e gli ho proposto un tirocinio curricolare (lui studia all’Università di Bergamo) all’UST di Cremona, dove ero Dirigente Reggente. Ha lavorato molto bene per cui quest’anno gli ho chiesto di fare la stessa cosa a Sondrio. E siamo felici che abbia accettato. Da Michele ho imparato che non esiste un’età minima per mettersi in gioco: esiste solo la voglia di farlo e di rischiare”.

Contattato per un commento su quell’esperienza, il sindaco di Onore dichiara che si trattava di un “tirocinio frutto di un bando del Bim (Bacino Imbrifero Montano, ndr) dell’Oglio, che non aveva nulla a che fare con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio”. Schiavi si è detto informato delle indagini che riguardano Molinari, perciò “non dirò altro per una questione di rispetto. Dal punto di vista umano – si limita ad aggiungere – spero che la situazione si risolva per il meglio”. L’inchiesta, nel frattempo, promette di allargarsi: con ogni probabilità verranno sentite altre persone informate sui fatti e acquisita nuova documentazione.