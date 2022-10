Bergamo. Una giornata dedicata alle carte d’identità elettroniche, con la possibilità di poterle fare gratis. Questa l’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale di Bergamo per accelerare un processo, quello di digitalizzazione, tanto caro all’assessore Giacomo Angeloni. Così, sabato 15 ottobre, dalle 10 alle 18 sarà possibile, prenotandosi sul portale prenotabergamo.it, non solo per ottenere la carta d’identità elettronica, ma anche per conoscerne potenziali utilizzi e caratteristiche.

Il Comune di Bergamo allestirà 4 punti di erogazione della carta elettronica negli spazi di via Tasso 2, angolo piazza Cavour, per l’occasione: il processo per avere la carta d’identità dura circa 15 minuti, pertanto l’Amministrazione conta di poter realizzare circa 130 nuovi documenti nella sola giornata di sabato 15 ottobre.

Nel 2022 gli uffici di Palazzo Frizzoni hanno erogato 11mila nuove carte d’identità: in città il 57% dei cittadini ormai ha sostituito il vecchio documento cartaceo con la nuova tessera elettronica. Bergamo è una città virtuosa per quanto riguarda i tempi di attesa: grazie al sistema di prenotazione unico è stato possibile eliminare le code agli sportelli e attualmente si può ottenere il proprio appuntamento con soli 8 giorni di attesa.

“L’intenzione – spiega l’assessore Giacomo Angeloni – è quella di accompagnare i nostri concittadini lungo il percorso di cambiamento legato alla carta elettronica, illustrando, con gazebo che allestiremo sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo sul Sentierone, i possibili vantaggi del nuovo documento. I 130 che si prenoteranno per sabato 15 ottobre, inoltre, potranno ottenere la CIE senza versare il tributo solitamente dovuto allo Stato: l’Associazione Bergamo Smart City, infatti, sosterrà i costi per le carte che saranno erogate per quel giorno”.