Dopo le numerose segnalazioni arrivate ai carabinieri da tutta la provincia relative a tentativi e truffe vere e proprie agli anziani, i militari diffondono un volantino informativo con i consigli per non incappare nei raggiri.

In occasione della festa dei nonni, celebrata il 2 ottobre, a Gandosso e Grumello del Monte, i comandanti di Stazione hanno fornito validi consigli finalizzati a prevenire e smascherare tentativi di truffa. Gli argomenti trattati hanno suscitato notevole interesse nella platea e, alle 240 persone presenti, sono stati distribuiti dei volantini antitruffa realizzati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo.

Ecco i consigli dei militari:

– Non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi in orari inusuali, soprattutto se in quel momento siete soli in casa e comunque, prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino. Se avete di fronte una persona che non avete mai visto, aprite con la catenella attaccata;

– In caso di consegna di lettere, pacchi o qualsiasi altra cosa, chiedete che vengano lasciati nella cassetta della posta o sullo zerbino di casa. In assenza del portiere, se dovete firmare la ricevuta aprite con la catenella attaccata;

guarda tutte le foto 11



I 10 consigli dei carabinieri per non incorrere nelle truffe

– Prima di fare entrare qualcuno, accertatevi della sua identità ed eventualmente fatevi mostrare il tesserino di riconoscimento;

– Nel caso in cui abbiate ancora dei sospetti o c’è qualche particolare che non vi convince, telefonate all’ufficio di zona dell’Ente e verificate la veridicità dei controlli da effettuare. Attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati perché dall’altra parte potrebbe esserci un complice;

– Non date soldi a sconosciuti che dicono di essere funzionari di Enti pubblici o privati di vario tipo. Utilizzando i bollettini postali avrete un sicuro riscontro del pagamento effettuato;

– Mostrate cautela nell’acquisto di merce venduta porta a porta;

– Se inavvertitamente avete aperto la porta ad uno sconosciuto e, per qualsiasi motivo, vi sentite a disagio, non perdete la calma. Invitatelo ad uscire dirigendovi con decisione verso la porta. Aprite la porta e, se è necessario, ripetete l’invito ad alta voce. Cercate comunque di essere decisi nelle vostre azioni.

– Diffidate sempre dagli acquisti molto convenienti e dai guadagni facili: spesso si tratta di truffe o di merce rubata;

– Non partecipate a lotterie non autorizzate e non acquistate prodotti miracolosi od oggetti presentati come pezzi d’arte o d’antiquariato se non siete certi della loro provenienza;

– Non firmate nulla che non vi sia chiaro e chiedete sempre consiglio a persone di fiducia più esperte di voi.

Le truffe più comuni sono quelle perpetrate dal finto carabiniere che, solitamente in borghese, si introduce in casa con la scusa di dover eseguire un controllo per verificare se sia stato appena perpetrato un furto. Poi chiede di accertare se i beni siano ancora tutti presenti e cerca di impossessarsene. Oppure chiede di verificare se le banconote in possesso della vittima prescelta sono autentiche. O ancora telefona chiedendo un risarcimento per un incidente accaduto ad un familiare.

Il finto tecnico del gas, della luce o dell’acqua, chiedono di ispezionare casa per riparare un guasto. Una volta all’interno invita la vittima a raccogliere tutti gli oggetti di valore in un luogo sicuro (generalmente il frigo) al fine di evitare possibili interferenze. Poi cerca di distrarre il malcapitato e se ne impossessa.

I carabinieri raccomandano di non aprite agli sconosciuti! Durante gli interventi manutentivi è meglio che ci sia sempre una persona di fiducia. Se non si è sicuri dell’identità di chi citofona è meglio chiamare subito il 112. Non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati.

C’è anche in finto tecnico che chiede di entrare in casa per cambiare il contatore: una volta all’interno dopo aver distratto il padrone di casa sottrae gli oggetti di valore.

I militari avvertono: il servizio di cambio contatore è gratuito. Gli operatori non chiedono denaro contante.