Roncalli Viaggi, nuovo canale Spotify dedicato alla musica da viaggio

In occasione del World tourism day 2022 avvenuto il 27 Settembre, Roncalli Viaggi con la sua divisone Travel delivery lancia e promuove un canale musicale Spotify dedicato alla musica da viaggio realizzato con la collaborazione di: Umberto Labozzetta che nasce artisticamente alla fine degli anni ’80, riconosciuto come uno dei grandi guru della radio italiana. 30 anni dietro le quinte del mondo radiofonico, promoter discografico, Docente all’Università Cattolica di Milano nel Master in Comunicazione Musicale per la Discografia ed i Media nonché Direttore Artistico di Casa Sanremo.

Un progetto ambizioso e di gran qualità che vuole offrire e dedicare a tutti i viaggiatori una vera e propria colonna sonora da viaggio suddivisa in diverse collezioni/playlist attentamente selezionate per potere vivere qualsiasi viaggio o vacanza accompagnati da melodie e suoni di sicura piacevolezza.

“Pensiamo e crediamo che non ci sia nulla di meglio della musica per accompagnare qualsiasi viaggio poiché, in modo discreto ed elegante, riesce a diventare un’esperienza di emozioni da aggiungere a quelle della destinazione che si visita. Abbiamo deciso di attivare questa operazione sfruttando il più popolare dei canali digitali riservato alla musica rendendo cosi fruibile, facilmente, a tutti questa ottima opportunità di ascolto e, proprio oggi, presentiamo una playlist denominata World travel music per celebrare questa giornata cosi importante per il settore del turismo” – spiegano da Roncalli Viaggi.

Auguriamo a tutti un buon ascolto a questo link.